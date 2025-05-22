Fındık Sektöründeki Yanlış Bilgilendirmelere Sert Tepki

Fındık Sektöründeki Yanlış Bilgilendirmelere Sert Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, fındık rekoltesinin yanlış bir şekilde 600 bin ton olarak açıklanmasına sert tepki gösterdi. Yılmaz, bu tür spekülatif açıklamaların sektöre zarar verdiğini ve üreticilerin emeğine saygısızlık olduğunu vurguladı.

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındık sektöründeki dalgalanmalar ve yanlış bilgilendirmeler için açıklama yaparak, 400 bin tonluk rekoltenin yanlış bir beyanla '600 bin ton' olarak açıklanmasını şiddetle kınadığını söyledi.

Başkan Yılmaz, özellikle üretici ve sanayicilerde paniğe yol açan bu tür spekülatif açıklamaların sektöre zarar verdiğini belirterek, "Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan Türk fındığında, 400 bin tonluk rekoltenin '600 bin ton' gibi yanlış bir beyanla açıklanması bir yana dursun, düşük fiyatlardan fındık alma gayeleri; üretici, esnaf ve sanayicilerimizin emeklerini hiçe saymak ve sektörü çalkalandırmak demektir" ifadelerini kullandı.

Fındık sektöründeki manipülasyonlara dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Türk fındığını değerinin altında fiyatlardan alma çabası, çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimizin ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) emeğine saygısızlıktır. Sektörümüzün panik havasına kapılmadan, fındığa sahip çıkması ve bu tür yanlış bilgilere itibar etmemesi gerekmektedir" diye konuştu.

Yılmaz, açıklamasının sonunda sektör paydaşlarına seslenerek, "Fındık sektörümüzde en kısa sürede güven ortamının yeniden tesis edilmesini temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım

İşte İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor

10 gündür manzara bu ama iki belediye de topu birbirine atıyor
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet'i yatağa bağımlı hale getirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti

Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

Formda vücuduyla göz kamaştıran Ersoy, sırrını açıkladı
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Mezuniyet kepini taktı, gözünü baroya dikti! Kim Kardashian'dan sürpriz hamle

Kim Kardashian şaşırttı! İşte yeni mesleği
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.