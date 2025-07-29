Fındık Rekoltesi Tartışmaları: Yetkililerden Açıklama Geldi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Trabzon Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Hasan Kozoğlu, ihracatçı birliklerinin açıkladıkları 'alternatif fındık rekoltesi' üzerinden kamuoyu ve devletin organları yanıltılmaya çalışıldığını söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kozoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı başkanlığında bütün illerde kurulan fındık rekolte tahmin komisyonlarının rekolte tahmin çalışmalarını tamamladığını hatırlattı. Kozoğlu "Bu komisyon üyeleri Ticaret Borsaları, Ulusal Fındık Konseyi, Fiskobirlik, İhracatçı Birlikleri, Fındık Araştırma Enstitüsü, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ziraat Mühendisleri Odaları, Üniversiteler, Ziraat Odalarından görevli teknik elemanlar ve Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinde görevli 2 veya 3 kişiden oluşmaktadır. Fındık rekolte sayımı yapılan bütün alanları bu komisyon beraber geziyor, tüm sayımları beraber yapıyorlar. Sağlam ve sakat oranını beraber belirliyorlar. Arazi işi bitince masa başına geliniyor, tespit edilen rakamlar formülde yerine konuyor. Fındık rekoltesi otomatikmen hesap ediliyor" dedi.

"Bunu yaptıranlar ve yapanlar haddini aşarak devleti yanıltmaya, algı oluşturmaya çalışmaktadırlar"

Komisyonda yer alan ihracatçı birliklerinin temsilcilerinin çıkan sonucun altına imza atmadığını iddia eden Hasan Kozoğlu "'Neden imzalamıyorsunuz?' diye sorunca "Ben imzalayamam bana öyle talimat verdiler" diye cevap veriyorlar. Şimdi madem altına imza atmayacaksınız komisyona neden katılıyorsunuz? Bu komisyondakilerden daha bilgili ve donanımlı mısınız? Sonra çıkan rakama alternatif rekolte açıklıyorsunuz. Tarım ve Orman Bakanlığının yaptırdığı rekolte 449 bin ton çıkarken, siz bu fındıkları nerden bulup 601 bin tona çıkardınız. Bu rekolteyi yaptıran ve yapan kurumları hiçe saymaktır. Bu kamuoyunu ve devletin organlarını yanıltmaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı gereğini yapmalıdır. Bu ne aymazlıktır. Kendini devlet gibi görenlerden hesap sorulmalıdır. Olmayan fındığı var göstermenin kimseye faydası yoktur. Keşke fındık olsa da çiftçi fındık toplayıp para kazansa... Bunu yaptıranlar ve yapanlar haddini aşarak devleti yanıltmaya, algı oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu kişi ve kurumlardan hesap sorulmalıdır. Bu şımarıklık ortadan kaldırılmalıdır. Her kurum ve herkes haddini bilmelidir. Bakanlık tarafından oluşturulan ve bunlarında içinde olduğu komisyonu yok sayanlara haddi bildirilmelidir" ifadelerini kullandı. - TRABZON