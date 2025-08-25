Fındık hasadı için bahçeye ine çiftçiler şoke oldu: İlk defa böyle bir şey görüyorum

Fındık hasadı için bahçeye ine çiftçiler şoke oldu: İlk defa böyle bir şey görüyorum
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fındık hasadı için bahçeye ine çiftçiler şoke oldu: İlk defa böyle bir şey görüyorum
Haber Videosu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık üreticileri hasada başladıklarında büyük zararla karşılaştı. Ürünlerinde %70-80 oranında kayıp olduğunu belirten üreticiler, "64 yaşındayım, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Toplamayı düşünmüyorum" diyerek isyan etti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık üreticileri bu yıl büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Hasat için bahçeye giren çiftçiler, ürünlerinin büyük oranda zarar gördüğünü ifade etti.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

"Yüzde 70-80'e varan zarar var" diyen üreticilerden biri, "64 yaşındayım, ömrümde ilk defa böyle bir şey görüyorum. Malımızın zekatını vermiyoruz, başımıza bunlar geliyor. Toplamayı düşünmüyorum" diyerek yaşadıkları durumu anlattı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına Ece Erken'den çarpıcı yorum

Ece Erken ayrılığın perde arkasını canlı yayında açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi

Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu jandarmadan ceza yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.