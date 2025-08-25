Fındık hasadı için bahçeye ine çiftçiler şoke oldu: İlk defa böyle bir şey görüyorum

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık üreticileri bu yıl büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Hasat için bahçeye giren çiftçiler, ürünlerinin büyük oranda zarar gördüğünü ifade etti.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

"Yüzde 70-80'e varan zarar var" diyen üreticilerden biri, "64 yaşındayım, ömrümde ilk defa böyle bir şey görüyorum. Malımızın zekatını vermiyoruz, başımıza bunlar geliyor. Toplamayı düşünmüyorum" diyerek yaşadıkları durumu anlattı.