Fındık Fiyatları Giresun'da Düşüşe Geçti, Tarım Kredi Kooperatifleri Fiyatları Yükseltti

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatları zirveyi gördükten sonra hızlı bir düşüşle 330 liraya kadar geriledi. Buna karşın, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri fındık alım fiyatlarını 345 lira olarak güncelleyerek piyasadaki en yüksek fiyatı açıkladı.

Tarım Kredi'den alınan bilgilere göre, Giresun kalite fındığın fiyatı 50 randıman esasına göre kilogram başına brüt 345 TL olarak belirlendi. Ayrıca, 50 randıman üzerine her randıman için 6 lira 90 kuruş ilave ödeme yapılacağı kaydedildi. Uygulanan yüzde 2,01 oranındaki kesintinin ardından net fiyat 338 TL oldu.

Levant kalite fındıkta ise 50 randıman için brüt 335 TL, kesintiler sonrası net 328 lira 26 kuruş fiyat açıklandı. Böylece Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 50 randıman esasına göre piyasada en yüksek alım yapan kurum konumuna geldi.

Öte yandan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım fiyatlarının serbest piyasanın oldukça altında kalması nedeniyle üreticilerden herhangi bir fındık teslimi yapılmadığı öğrenildi. TMO'nun 2025 yılı için belirlediği alım fiyatı Giresun kalite fındıkta 200 TL, levant kalite fındıkta ise 195 TL olarak açıklanmıştı. - GİRESUN