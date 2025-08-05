Fındık alım fiyatı belli oldu

Fındık alım fiyatı belli oldu
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Toprak Mahsulleri Ofisi, fındık alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre 2025-2026 sezonunda Yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite için 200 TL, Levant kalite için 195 TL ödenecek.

Üreticilerin merakla beklediği fındık alım fiyatı belli oldu. Giresun kalite fındığın kilosu için 200 TL ödenecek.

GİRESUN KALİTE FINDIK İÇİN 200 TL ÖDENECEK

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025/2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. TMO'dan yapılan açıklamada, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite için 200 TL, Levant kalite için 195 fiyat belirlendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (% 50 randıman üzerindeki) her + 1 randıman Giresun kalite için 4 TL/Kg, levant kalite için 3,90 TL/Kg ilave fiyat verilecektir. Toprak Mahsulleri Ofisi, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır. Kabuklu fındık alımlarına 25 Ağustos'ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır. 18 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile https://randevu.tmo.gov.tr adresinden veya E-Devlet üzerinden randevu alınabilecektir. Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir. Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıÇakır Aslan:

Va tam 1 minibüs dolusu fındık işçisinin kaza yaptığı gün bunu açıklayın Allah rahmet eylesin hepsine

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Muhalif düşüncede birisiyim ilk defa bu fiyatı olumlu görüyorum... geçen yıla göre %51.5 artış fena sayılmaz...yeterli ödemeler peşin ve zamanında olsun...işte her konuda böyle adımlar atılmalı aracı ve tefecilik beli kırılmalı...

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Haber Yorumlarıaysegulogru:

bedel ödendi ??

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Haber YorumlarıZafer Ozkan:

200 tl ye devlet aliyor,700 tl ye esnaf satis yapiyor.bu nedir yahu..? noluuor yaaa

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Çok iyi fiyat ..

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