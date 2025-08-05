Üreticilerin merakla beklediği fındık alım fiyatı belli oldu. Giresun kalite fındığın kilosu için 200 TL ödenecek.

GİRESUN KALİTE FINDIK İÇİN 200 TL ÖDENECEK

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025/2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. TMO'dan yapılan açıklamada, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite için 200 TL, Levant kalite için 195 fiyat belirlendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (% 50 randıman üzerindeki) her + 1 randıman Giresun kalite için 4 TL/Kg, levant kalite için 3,90 TL/Kg ilave fiyat verilecektir. Toprak Mahsulleri Ofisi, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır. Kabuklu fındık alımlarına 25 Ağustos'ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır. 18 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile https://randevu.tmo.gov.tr adresinden veya E-Devlet üzerinden randevu alınabilecektir. Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir. Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun."