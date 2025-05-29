Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi Nisan'da Geriledi

Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi (FKB-EGE), nisanda bir önceki aya göre 0,70 puan azalarak 100,75'e geriledi.

Finansal Kurumlar Birliğinin (FKB) İstanbul Üniversitesi ile hazırladığı FKB-EGE'nin mayıs ayı bülteni yayımlandı.

FKB'nin nisan ayı endeksi ve mayıs ayı beklenti anketi verilerinin değerlendirildiği bültene göre, orta-uzun vadede uygulanan para politikası duruşunun enflasyon beklentilerine yansımaya devam ettiği ve enflasyon beklentilerinin durağan istikrarlı bir patikaya oturduğu gözlendi.

FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi mayıs sonuçlarına göre, enflasyon beklentisi, bir önceki aya kıyasla hemen hemen aynı kalarak yüzde 2,78 oldu. 2025 ve 2026 yıl sonu beklentilerinde de kısmi artış görüldü.

FKB Ekonomik Görünüm Endeksi'nin değişim trendine bakıldığında, 2024'ün son 6 aylık döneminde ağustos ayı dışında artış yönünde bir eğilim görülürken, Ocak 2025'te 3,09 puan azalış kaydedildi.

Şubat 2025'te ise endeks yeniden yükselişe geçerek, 2,78 puan artışla 100,68 değerine, mart ayında 0,77 puan artarak 101,45 değerine ulaştı. Nisanda ise bir önceki aya göre 0,70 puan azalarak 100,75 oldu.???????

Endeksin alt bileşenlerinden Faktoring Endeksi Nisan 2025'te 0,49 puan azalarak 101,06 değerini aldı. Endeksin diğer alt bileşenleri olan Finansal Kiralama Endeksi 1,06 puan azalarak 103,75'e ve Finansman Endeksi ise 0,56 puan azalarak 97,44 değerine geriledi.

FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi mayıs sonuçlarına göre, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi, 2025 yıl sonu için yüzde 2,97 ve 2026 yıl sonu için yüzde 3,52'ye geriledi. Aynı yıllar için Orta Vadeli Plan'ın (OVP) sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 4,5 ile Uluslararası Para Fonunun (IMF) sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 3,2 olan öngörüleriyle karşılaştırıldığında, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi, 2025 yıl sonu ve 2026 yıl sonu için OVP öngörüsünün altında ve IMF öngörüsünün üzerinde oldu.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan FKB Endeks akademik danışmanı ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, endeks sonuçlarının Türkiye ekonomisinde temkinli bir istikrar arayışına işaret ettiğini belirtti.

Alt endekslerdeki hafif gerilemelerin, sektörlerde temkinli bir duruşu yansıttığını vurgulayan Şeker, büyüme beklentilerindeki aşağı yönlü revizyonların ise ekonomik aktörlerin orta vadede daha ılımlı bir toparlanma öngördüğünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Şeker, genel tabloya bakıldığında, ekonomik belirsizliklerin azaldığı ancak temkinli iyimserliğin sürdüğü bir görünümün öne çıktığını bildirdi.???????