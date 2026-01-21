Haberler

Finansal İstikrar Komitesinde bankacılık sektörü ele alındı

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi toplantısında bankacılık sektörünün durumu ve konut kredilerindeki sınırlamalar üzerinde durdu. Ayrıca, banka dışı finansal kuruluşların uyum düzeyleri değerlendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, bankacılık sektörünün genel görünümünün ve ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamaların ele alındığını, banka dışı finansal kuruluşların makro ihtiyati çerçeveye uyum düzeyleri üzerinde istişarelerde bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığı belirtildi.

Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümünün ele alındığı ve finansal piyasalardaki güncel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankacılık sektörünün genel görünümü, ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar ele alınmış, banka dışı finansal kuruluşların makro ihtiyati çerçeveye uyum düzeyleri üzerinde istişarelerde bulunulmuştur. Öte yandan kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirilerek atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

