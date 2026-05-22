Finansal İstikrar Komitesi toplandı

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nde, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin piyasalara muhtemel etkilerinin ele alındığını açıkladı.

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "Toplantıda, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır. Komite, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı