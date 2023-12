Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Türk devletleri olarak hepimiz dijital para üzerine çalışıyoruz. Bu alan çok kolay birbirimizle bilgi paylaşabileceğimiz, belki de önümüzdeki 4 yılda bitirilmesi planlanan işi 3 yılda bitirebileceğimiz, ortak çalışma yapılabilecek bir alan." dedi.

Aşan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Azerbaycan Bankalar Birliği (ABB) işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen "Finans ve Teknolojiler Zirvesi"ndeki konuşmasına, 2 aydır insanlık onurunu korumak için şehit olan, mücadele eden Gazze'nin çocuklarına selam göndererek başladı.

Etkinliğin önemine işaret eden Aşan, Türk devletlerinin birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Hayatım boyunca Türk dünyasının olabilecek her konuda birlikteliğinin, Türk dünyasındaki bütün ülkelerin ayakta kalabilmesi için olmazsa olmaz şart olduğunu düşündüm. Dünyanın geldiği bu durumda da bu kanaatim güçlendi. Eğer ayakta kalacaksak buna ihtiyacımız var. Dünyada küme küme diyebileceğimiz oluşumlar ortaya çıkmaya başladı. Uluslararası konjonktür, artık Türk devletlerinin daha kolay bir araya gelmesini sağlayacak bir konjonktür. Bunu her konuda, her alanda değerlendirmemiz lazım. Bu coğrafyada ayakta kalacaksak önümüzdeki tek seçenek Türk dünyasının birliğidir. Elbette zorlukları var ama bütün bu zorlukları aşmak, bu birliği oluşturmak durumundayız."

Aşan, dünyada son dönemde öne çıkan en önemli alanlardan birinin teknoloji olduğunu belirterek, finansal teknolojiler (fintek) alanında olduğu gibi süreci yeni başlayan alanlarda başlangıçta bir balon yapı oluştuğunu, zamanla işe yaramayanların buradan ayrılıp geriye bundan sonra dünyaya etki edecek yapıların kaldığını anlattı.

Fintek alanında da benzer bir sürecin yaşandığını anımsatan Aşan, "Şu an fintek biraz daha ayağı yere basar hale geldi. Finansal teknolojiler alanının artık ayağı yere basıyor, şimdi daha sağlam bir gidişat var." dedi.

Aşan, oluşum sürecinde politika belirleyiciler ve düzenleyicilerle sektör profesyonelleri arasındaki ilişki ve iletişime işaret ederek, "Düzenleyici tarafta olanların sektörün önünde olması, sektör açısından olumlu bir durum değildir. Sektör her zaman düzenleyicinin önünden gitmeli ve bu kurumları zorlamalı." yorumunu yaptı.

"Strateji belgesi ile birlikte duyuracağımız birkaç proje daha olacak"

Ofis olarak, Türk dünyası ilişkilerine ellerinden gelen katkıyı sunduklarını bildiren Aşan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aşan, "Milli Fintek Strateji Belgesi'ni hazırladık, ilanını bekliyoruz ama belgedeki bazı maddeleri de yayımlanmasını beklemeden uygulamaya başladık. Çok alanda ilerleme sağlamaya çalışıyoruz. Strateji belgesi ile birlikte duyuracağımız birkaç proje daha olacak, bunlar sadece Türkiye'ye değil, Türkiye dışındaki ülkelere açık olacak projeler. Hedef ülkelerimiz; Türk dünyası ülkeleri." bilgisini paylaştı.

Türk dünyası devletlerinin her alanda işbirliği içinde olması gerektiğini aktaran Aşan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye başta olmak üzere Türk devletleri olarak hepimiz dijital para üzerine çalışıyoruz. Madem böyle ise; o zaman bu alan çok kolay birbirimizle bilgi paylaşabileceğimiz, belki de önümüzdeki 4 yılda bitirilmesi planlanan işi 3 yılda bitirebileceğimiz, ortak çalışma yapılabilecek bir alan. Burada bulunan Bankalar Birliği üyeleri ülkelerine dönüp, Merkez Bankalarına bunu sunsun, böylece birliktelik için bir çalışma yapmış oluruz. Önümüzdeki dönem, dünya ticaretinin artık çok daha büyük bir kısmının yerel paralarla yapıldığı bir dönem olacak, bunun artık geri dönüşü yok. Yerel para ile ticaret konusunda liderleri, yöneticileri, karar alıcıları zorlamamız lazım."