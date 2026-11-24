Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, eylülde aylık bazda 4 milyar 247 milyon dolar azalarak 210 milyar 212 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verisini açıkladı.

Buna göre, eylülde aylık bazda finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 612 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 2 milyar 635 milyon dolar azaldı. Aynı dönemde net döviz pozisyonu açığı ise 210 milyar 212 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre 4 milyar 247 milyon dolar geriledi.

Varlık dağılımı incelendiğinde, eylülde aylık bazda mevduat 2 milyar 4 milyon dolar, ihracat alacakları 1 milyar 665 milyon dolar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 617 milyon dolar artarken, türev varlıklar 2 milyar 716 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak varlıklar 1 milyar 612 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler 752 milyon dolar ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler 241 milyon dolar artarken, türev yükümlülükler 3 milyar 97 milyon dolar ve ithalat borçları 531 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2 milyar 635 milyon dolar geriledi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, eylülde aylık bazda yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 254 milyon dolar azalırken uzun vadeli krediler 495 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kısa vadeli krediler 658 milyon dolar azalırken uzun vadeli krediler 879 milyon dolar yükseldi.

Kısa vadeli varlıklar 154 milyar 159 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 141 milyar 453 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu, bir önceki aya göre 5 milyar 98 milyon dolar artarak 12 milyar 707 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 35 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA