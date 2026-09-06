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KARDEMİR ve TP, Filyos Limanı İş Birliğini Görüştü

KARDEMİR ve TP, Filyos Limanı İş Birliğini Görüştü
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KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Oflaz, TP Genel Müdürü Erdem ile Filyos Limanı'nı ziyaret ederek bölge sanayisinin lojistik maliyetlerini azaltacak ve ticaret kapasitesini artıracak iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz ve beraberindeki heyet, Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Cem Erdem ev sahipliğinde Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nı ziyaret ederek limandaki çalışmaları yerinde inceledi.

Gerçekleştirilen ziyarette, Filyos Limanı'nın Türkiye Petrolleri'nin Karadeniz'deki petrol ve doğal gaz faaliyetlerine yönelik stratejik lojistik üssü olmasının yanı sıra, bölgenin sanayi ve dış ticaret potansiyeline hizmet edecek önemli bir ticari liman haline getirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Görüşmelerde özellikle başta KARDEMİR olmak üzere Karabük, Zonguldak, Bartın ve çevre illerde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının hammadde tedariki ile ithalat ve ihracat yüklerinin Filyos Limanı üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi.

Lojistik maliyetlerin azaltılması ve bölgesel rekabet gücünün artırılması açısından Filyos Limanı'nın bölge sanayisi için daha etkin kullanılmasının sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu.

Filyos, enerji üssünden bölgesel ticaret merkezine

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, KARDEMİR ile Filyos Limanı arasında geliştirilebilecek iş birliklerinin yanı sıra bölge sanayisinin lojistik ihtiyaçları, limanın ticari faaliyet kapasitesinin artırılması ve Filyos'un bölgesel bir lojistik merkez haline getirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirildi.

Türkiye Petrolleri; modern ve teknolojik altyapıya sahip, demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla güçlü bir lojistik ağın merkezinde bulunan, yeşil dönüşüm politikalarıyla uyumlu ve dünya standartlarında hizmet sunan bir liman işletmeciliği ortaya koymayı hedefliyor.

Bu kapsamda KARDEMİR ile geliştirilecek iş birliklerinin, Filyos Limanı'nın bölgenin ana lojistik ve ticaret merkezlerinden biri haline gelmesine ve Karabük başta olmak üzere bölge sanayisinin rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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