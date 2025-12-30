Filistin menşeli bazı ürünlerin ithalatı için tarife kontenjanı yeniden belirlendi

Aralarında yoğurt, peynir, domates, hurma, çilek ve kuskusun da bulunduğu Filistin menşeli bazı ürünlerin ithalatına ilişkin tarife kontenjanları güncellendi.

Filistin Devleti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile bir tebliğ, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Filistin menşeli belirli ürünler için tarife kontenjanı açıldı.

Söz konusu kontenjan yoğurt, peynir, domates, hurma, çilek, kuskus, tatlı bisküviler ve zeytin gibi ürünler için belirlendi.

Bazı Filistin menşeli ürünler için gümrük vergileri kaldırılırken bazı ürünler için de ek mali yükümlülük uygulanacak.

Filistin menşeli ürünlerin ithalatında uygulanan ek gümrük vergileri de bu kapsamda yeniden düzenlendi.