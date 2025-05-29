Fiba Commercial Properties, yeni projelerini yatırımcılara tanıttı

Fiba Commercial Properties, Doğu Avrupa'daki yatırımlarına hız verdi

Fiba CP CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Kahraman: "Yatırımlarımıza hız vererek gelecek yıllarda artırmayı hedefliyoruz"

"AVM, ticari gayrimenkul, ofis, otel ve rezidans gibi birbirine katkıda bulunan projelere odaklanıyoruz"

İSTANBUL - Perakende Günleri 2025'e katılan Fiba Commercial Properties, yeni projelerini yatırımcılara anlattı. Şirketin hedefleri ve projeleri konusunda açıklamalarda bulunan Fiba Commercial Properties CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, "Toplam 24 ticari gayrimenkul bulunmaktadır. Yeni projelerle birlikte proje sayımızı 25 ve üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. AVM, ticari gayrimenkul, ofis, otel ve rezidans gibi birbirine katkıda bulunan projelere odaklanıyoruz" dedi.

Fiba Commercial Properties, Perakende Günleri 2025'te yeni projelerini tanıttı. Başta Türkiye olmak üzere Doğu Avrupa'da Romanya ve Moldova, Çin'de projeleri bulunan Fiba Commercial Properties CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, gelecek hedef ve projelerinden bahsetti.

"Yeni projelerle birlikte proje sayımızı 25 ve üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Yurdaer Kahraman, portföylerinde toplam 24 ticari gayrimenkul bulunduğunun altını çizerek, "Bunların arasında AVM'ler, rezidanslar, ofis ve otel yer alıyor. Yeni projelerle birlikte bu sayıyı 25 ve üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu portföyümüzü kendimiz tasarlayıp geliştiriyoruz. Bu kapsamda iş birliklerimiz de oluyor. Bu projeleri yönetiyoruz, kiralıyoruz ve geliştiriyoruz. Türkiye, Doğu Avrupa ve Çin'de faaliyet gösteriyoruz. Ancak farklı coğrafyalara da açık olduğumuzu söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

"Romanya ve Moldova'da çok ciddi yatırımlarımız var"

Kahraman, yurtdışı projelerinin ağırlıklı olarak kendi yatırımları olduğunu söyleyerek, "Bunlar AVM'ler, ofis, otel ve farklı projeler. Şu an Romanya'nın en prestijli rezidans yatırımcısı olarak hareket ediyoruz. 350 dairelik projemiz Select Residences'ı sahiplerine kavuşturduk. Toplamda yaklaşık 5 projede 2 bin rezidansı sahiplerine teslim etmek için hareket ediyoruz. AVM'lerimize bakacak olursak hepsi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Aynı zamanda Moldova'da yeni AVM projemiz de olacak. Romanya ve Moldova'da hali hazırda çok ciddi yatırımlarımız var" dedi.

İnsanların artık sadece AVM'lere alışveriş için gitmediklerine dikkat çeken Kahraman, "Çin'de çok önemli sosyal sorumluluk projelerimiz de var. Eğitim, sanat, kültür ve aynı zamanda eğlenceyi kapsayan ve AVM'lerde geçirilen süreyi arttıracak de projelerimiz mevcut. AVM'leri sadece alışveriş yapılan alanlar olarak değerlendirmemek gerekir, aynı zamanda AVM'leri bir sosyal alan olarak görmek gerekiyor" diye konuştu.

Kahraman, sözlerine şöyle devam etti: "AVM, ticari gayrimenkul, ofis, otel ve rezidans gibi birbirine katkıda bulunan projelere odaklanıyoruz. Dijitalleşmenin önemini artık hepimiz biliyoruz. Daha doğru daha düzgün ve bilinçli içerikleri de bu sayede artırabiliriz."

Moldova Kişinev'de yeni bir AVM projelerinin olduğunu hatırlatan Kahraman, "Yaklaşık 65 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. İkinci yatırımımız ise Marriott Moxy (kısa süreli konaklama), Marriott Residence Inn (uzun süreli konaklama) ve Medpark Tıp Merkezi'ni kapsayan 18 bin 500 metrekarelik karma bir proje. Türkiye'de farklı projeleri takip ediyoruz. Çok yakında Türkiye'de de yatırımlarımızı büyüteceğiz" şeklinde konuştu.

Romanya ve Moldova CEO'su Affan Yıldırım ise "Doğu Avrupa'daki yatırımlarımız geçmişe dayanıyor. Romanya'da 1997 yılında başlayan yatırım girişimimiz, ülkenin ilk AVM'sinin 1999 yılında kurulmasıyla hayata geçirilmiştir. Romanya'nın ikinci AVM'si ve ofis projeleri ile çeşitli gayrimenkul projelerimiz de bulunuyor. Bundan 15 yıl önce Moldova'da açılan ilk ve tek AVM'nin Summa Grup ile beraber ortaklığını paylaşıyoruz. Şu anda da Doğu Avrupa'daki gelişmelere paralel olarak çeşitli yatırım fırsatlarını da değerlendiriyoruz. Moldova'ya yapılacak ikinci bir AVM'nin lansmanını da bugün gerçekleştirdik. Hedefimiz bu AVM'yi üç yıl içerisinde tamamlamak. Moldova Kişinev'de var olan AVM, otel ve ofis binamızın yanına ikinci bir ofis kulesi yapmayı da planlıyoruz" dedi.