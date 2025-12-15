Amasyalı Feruziye nine serada kışın üzüm yetiştirip satıyor

Amasya'da yaşayan Feruziye nine, serasında yetiştirdiği rengarenk üzümleri aralık ayında bile hasat ediyor. Kancı ailesi, haziran ve aralık ayları arasında dalından koparılan üzümleri pazarda kilosu 100 TL'ye varan fiyatlarda satıp kazancını artırdı.

Amasya merkeze bağlı Yeşil Yenice Mahallesi'nden 20 yıl önce Boğazköy'e yerleşerek 10 dekarlık arazi satın alan Kancı ailesinin dikip yetiştirdiği meyve ağaçları ilkbahar dönemindeki aşırı soğuklar nedeniyle istenilen sonuçları veremedi. Sebze yetiştirmeyi de deneyip verim alamayan ailenin çınarı Feruziye Kancı, evinin önünde soğuklardan etkilenmeyip verimli ürün veren üzüm fidesini çoğaltmayı düşündü. Durumu eşine ve oğluna anlatarak 1,5 dekarlık alana sera kurup içine çeşitli üzüm fidanlarından diktirdi. Seradaki üzümler hazirandan aralık ayına kadar ürün verdi. Semt pazarında tezgahı bulunan aile üyeleri üzümlerini aracısız satıp gelirini artırdı. Seradaki üretimin etkisiyle geçen yıl yaşanan zirai don olayından etkilenmeyen aile üzümlerin kilosunu 70 TL ile 100 TL arasında fiyatlarla satıp kazancına kazanç kattı.

"En güzel üzümü ben yetiştiriyorum"

Eğitimini 1960'lı yıllarda kız meslek lisesinin ortaokul kısmına kadar sürdürebildiğini belirtip 75 yaşına rağmen üretmeye devam eden evli ve 3 çocuk, 7 torun sahibi Feruziye Kancı, "İddialıyım. En güzel üzümü ben yetiştiriyorum. Haziranda üzüm hasadına başlayıp aralık ayının ortalarına kadar sürdürüyoruz. Gelen eşe, dosta da yediyoruz. Tadına bakan puanını veriyor" dedi.

Açık bahçelerde üzüm hasadının 1,5 ay önce bitmesine rağmen serada sürdürdükleri üretimin yanı sıra topladıkları asma yapraklarından da faydalandıklarını ayrıca çeşitli sebzeler de ekip yetiştirdiklerine değinen çalışkan nine, devlet desteği sağlanması halinde 10 dekarlık bahçenin tamamını seraya dönüştürmek istediğini söyledi.

"Eşim olmasaydı bu işler yürümezdi"

55 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinin tavsiyelerinin etkili olduğunu anlatan Ruhi Kancı, "Eşim iyi ki var. O olmasaydı bu işler yürümezdi. Soğuktan etkilenmeyen meyveleri araştırıp yönlendirmesiyle bu duruma geldik" diye konuştu.

Aile boyu üretim yaptıklarına değinen Ömer Kancı ise "Annem, babam, eşim ve çocuklarımla hep beraber çalışıyoruz. Üzümlerimizi yetiştirip pazarda satıyoruz. Bu yıl 70 TL ile 100 TL arasında fiyatlarda satış yaptık. Amasya'da yetişen üzümler yetmediği için dışarıdan ürün geliyor. Onun için satış sorunu yaşamıyoruz. Seramızı ziyaret eden Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticileri de ısıtmalı sera kurulumu desteğine ilişkin bilgi verdiler" şeklinde konuştu. - AMASYA