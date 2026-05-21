Tivibu'da EuroLeague Dörtlü Final heyecanı

Türk Telekom, televizyon platformu Tivibu üzerinden Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final'de sezonun son maçlarını seyircilerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en büyüğünün belirleneceği organizasyonda, normal sezonu 4'üncü sırada tamamlayarak play-off aşamasına kalan son şampiyon Fenerbahçe Beko, bu turda Zalgiris Kaunas'ı seride 3-1 geçerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un önderliğinde kupa yolunda ilerleyen Fenerbahçe Beko, yarı finalde Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşti. Atina'da OAKA Altion'da düzenlenecek organizasyonda, Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, 22 Mayıs Cuma günü TSI 18.00'de parkeye çıkacak. Söz konusu mücadele, Tivibu üzerinden S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Dörtlü Final'in diğer ayağında ise Valencia Basket ile Real Madrid aynı gün TSI 21.00'de karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak yarı final eşleşmelerinin ardından, final mücadelesi 24 Mayıs Pazar günü TSI 21.00'de gerçekleştirilecek.