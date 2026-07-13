Fed yetkilisi Waller, çekirdek enflasyon yüksek gelirse faiz artışı gerekebileceğini söyledi

NEW ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bu hafta çekirdek enflasyon verisinin yine yüksek gelmesi durumunda para politikasında sıkılaştırmanın gerekebileceğini söyledi.

Waller, New York İşletme Ekonomisi Derneği'nde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin görünümü ve bunun para politikası üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gümrük vergilerinden kaynaklanan yüksek mal maliyetlerine ve Orta Doğu'daki çatışmaların yol açtığı enerji fiyatı artışlarına rağmen, hanehalkı ve işletmelerin harcamalarının dirençli bir seyir izlediğine işaret eden Waller, istihdamın Fed'in hedefine yakın seyretmesiyle birlikte iş gücü piyasasının da istikrarını koruduğunu söyledi.

Waller, "Dolayısıyla, ekonominin reel tarafının iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Ancak enflasyon ve para politikası konularında bir yol ayrımında olduğumuza inanıyorum." dedi.

Çekirdek enflasyonun ocak ayında yükselişe geçtiğine işaret eden Waller, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol ve diğer emtiaların üretim ve nakliyesini sekteye uğratmasının ardından bu artışın hızlandığını kaydetti.

Waller, çekirdek enflasyonun sergilediği yüksek seyirden endişe duyduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla asıl soru şu: Çekirdek enflasyon yukarı yönlü seyrini sürdürecek mi, yoksa yüzde 2'lik hedefimize doğru gerilemeye başlayacağı bir dönüm noktasına mı ulaştı? İzleyeceği yön, para politikasının seyri açısından çok farklı sonuçlar doğuracaktır." diye konuştu.

"Politika açısından bir yol ayrımındayız"

Politikayı aşırı sıkılaştırmaktan ve resesyon riskini doğurmaktan kaçınmanın da önemine işaret eden Waller, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin, para politikasının izleyeceği uygun yolu belirlemek adına inceleyeceği verilerden biri olacağını söyledi.

Waller, "Bu hafta çekirdek enflasyon verisi yine yüksek gelirse, FOMC'nin yakın vadede para politikasını sıkılaştırmayı değerlendirmesi gerekecektir." ifadesini kullandı.

Enflasyonu dizginlemek adına gereğinden erken tepki vermekten de kaçınmaları gerektiğinin altını çizen Waller, aynı zamanda müdahale etmekte geç kalarak 2021 ve 2022'de yapılan hataları tekrarlamamaları gerektiğini dile getirdi.

Waller, politika açısından bir yol ayrımında olduklarını vurgulayarak, atılacak doğru adımın, gelecek verilere bağlı olacağına dikkati çekti.