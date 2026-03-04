Haberler

Fed'in Bej Kitabı, ABD'de ekonomik faaliyetin "hafif ila orta" düzeyde arttığını ortaya koydu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Bankası, 'Bej Kitap' raporunda çoğu bölgede ekonomik faaliyetin hafif ila orta düzeyde arttığını belirtti. Tüketici harcamalarında genel artış görülse de bazı bölgelerde düşüşler bildirilmekte.

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkenin çoğu bölgesinde genel ekonomik faaliyetin "hafif ila orta" düzeyde arttığını bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun şubat sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, genel ekonomik faaliyetin 12 bölgenin 7'sinde "hafif ila orta" düzeyde arttığı, faaliyetlerin yatay seyrettiğini ya da düştüğünü bildiren bölge sayısının ise 4'ten 5'e yükseldiği belirtildi.

Tüketici harcamalarının genel olarak hafif artış gösterdiği aktarılan raporda, 2 bölgenin devam eden düşüşler bildirdiği ve birçok bölgede ekonomik belirsizlik, artan fiyat hassasiyeti ve düşük gelirli tüketicilerin harcamalarını kısmaları nedeniyle satışların azaldığının belirtildiği kaydedildi.

Kış fırtınalarından etkilenen bölgelerde perakende trafiğinin genel olarak yavaşladığına işaret edilen raporda, bir bölgenin göçmenlik uygulamalarının kentsel alanlarda müşteri talebini olumsuz etkilediğini bildirdiği aktarıldı.

Raporda, "Genel olarak, ekonomik beklentiler iyimser olup, çoğu bölge gelecek aylarda hafif ila orta düzeyde büyüme bekliyor." değerlendirmesi yer aldı.

İstihdam düzeylerinin son haftalarda genel olarak istikrarlı seyrettiğine vurgu yapılan raporda, çoğu bölgede ücretlerin "ılımlı ila orta" hızda arttığı kaydedildi.

Raporda, fiyatların ise son haftalarda "ılımlı" şekilde arttığı, 9 bölgede tarifelerin maliyet artışlarına katkıda bulunduğu aktarıldı.

Fed'in raporunda, "Genel olarak firmalar, kısa vadede fiyatların daha yavaş artmasını bekliyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul etti

Askeri üsleri ABD'ye açmayan ülke geri adım mı attı?
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi can sıkan gelişme

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul etti

Askeri üsleri ABD'ye açmayan ülke geri adım mı attı?
'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi

'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi
ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı

ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı