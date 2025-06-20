Fed'in Raporu: Tarifelerin Tüketici Fiyatları Üzerindeki Etkisi Belirsiz

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ABD Merkez Bankası, tarifelerdeki artışın tüketici fiyatları üzerinde etkilerinin belirsiz olduğunu ve enflasyonun yavaşladığını belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın kongrede sunacağı raporda iş gücü piyasasının sağlam olduğu vurgulandı. Rapor, ekonomik belirsizlikler ve yüksek tarifelerin etkilerine dikkat çekti.

ABD Merkez Bankası (Fed), ticaret politikası gelişmeye devam ettiği ve tüketiciler ile firmaların nasıl tepki vereceğini değerlendirmek için henüz erken olması nedeniyle tarifelerdeki artışın, ABD'de tüketici fiyatları üzerindeki etkilerinin oldukça belirsiz olduğunu bildirdi.

Banka tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun haziran sayısı yayımlandı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongrede sunacağı raporda, enflasyonun bu yıl yavaşlamaya devam ettiği ancak yine de bir miktar yüksek seyrettiği aktarıldı.

Raporda, iş gücü piyasasının sağlam bir durumda olduğu, istihdam artışının bu yıl bugüne kadar ılımlı bir hızda gerçekleştiği ve işsizlik oranının düşük seviyede olduğu kaydedildi.

Fed'in raporunda, yüksek tarifelerin enflasyon ve istihdam üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler ve ekonomik görünüme ilişkin artan belirsizlik nedeniyle hanehalkı ve iş dünyasının güvenine ilişkin göstergelerde bu yıl düşüş olduğu belirtildi.

Para politikasının mevcut duruşu Fed'i "iyi konumda" tutuyor

Raporda, "Ticaret politikası gelişmeye devam ettiği ve tüketiciler ile firmaların nasıl tepki vereceğini değerlendirmek için henüz erken olduğu için bu yıl tarifelerdeki artışın ABD tüketici fiyatları üzerindeki etkileri oldukça belirsiz." ifadesi kullanıldı.

Tarifelerin etkilerinin resmi verilerde doğrudan gözlemlenemediği belirtilen raporda, ancak bu yıl mal kategorileri arasındaki net fiyat değişimlerinin seyrinin tarifelerin mal enflasyonundaki son yükselişe katkıda bulunmuş olabileceğini düşündürdüğü aktarıldı.

Raporda, "Para politikasının mevcut duruşu, Federal Açık Piyasa Komitesini enflasyon ve ekonomik faaliyet görünümünde daha fazla netlik elde etmek amacıyla beklemek ve olası ekonomik gelişmelere zamanında yanıt vermek için iyi bir konumda tutuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca raporda, genel olarak finansal sistemin artan belirsizlik ortamında dayanıklılığını koruduğu ve nisan ayında yaşanan önemli ölçüde dalgalanmaya karşı koyduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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