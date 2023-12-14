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Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası altın fiyatları yükseldi. Gün içinde saat sabah 09.00'da 1847 liradan işlem gören gram altın, Fed'in faiz kararı sonrası saat 23.55'te 1883 liraya kadar çıktı.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed'in kararı sonrası altın yükselişe geçti. Sabah 09.00'da 1847 liradan işlem gören gram altın, saat 23.55'te 1883 liraya kadar yükseldi.

Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti

Fed, yılın son toplantısında, politika faizini 2001'den bu yana kaydedilen en yüksek aralıkta bırakarak yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti

GÜN İÇİNDE 36 LİRA FARK OYNADI

Fed'in kararı sonrası altında hareketlenme yaşandı. Sabah 09.00'da 1847 liradan işlem gören gram altın, Fed'in kararı sonrası saat 23.55'te 1883 liraya kadar dayandı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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