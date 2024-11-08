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FED'in faiz indirimi kararının ardından Bitcoin rekor tazeledi

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Kripto paralar ve özellikle Bitcoin, ABD'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından rekor kırmıştı. Bitcoin, Amerikan Merkez Bankası Fed'in politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından ikinci kez rekor kırdı.

Kripto piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, Donald Trump'ın ABD seçimlerinde ipi göğüslemesinin ardından rekor tazelemişti. Bitcoin, Fed'in ABD seçimleri sonrası ilk toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından 76 bin 956 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve sonrasında gerileme gösterdi.

BİTCOİN'E TRUMP ETKİSİ

Kripto yanlısı söylemleriyle öne çıkan başkan adayı Donald Trump'ın ABD seçimlerini önde götürmesi, Bitcoin'e ivme kazandırdı.

Trump'ın 5 Kasım günü delege sayısı yüksek eyaletlerde galibiyet alması kripto varlık piyasalarında da hızlı yükselişlere yol açtı.

Bitcoin'in 2024'teki yüzde 60'ı aşan yükselişi, küresel hisse senetleri ve altın gibi geleneksel varlıkları geride bıraktı.

FED'in faiz indirimi kararının ardından Bitcoin rekor tazeledi
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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