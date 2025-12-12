Fed yetkilileri Goolsbee ve Schmid, faiz indirimine neden karşı çıktıklarını açıkladı

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ve Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, bu haftaki toplantıda politika faizinin sabit tutulması yönünde oy kullanmalarına enflasyona ilişkin endişelerini gerekçe gösterdi.

Goolsbee ve Schmid, Fed'in 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizinin 25 baz puan indirilmesi kararına neden karşı çıktıklarına ilişkin açıklama yaptı.

Chicago Fed Başkanı Goolsbee, yaptığı yazılı açıklamada, "Eylül ve ekim toplantılarında faiz indirimi için oy vermiş olsam da faizleri daha da düşürmek için özellikle enflasyonla ilgili daha fazla veri elde edene kadar beklememiz gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Eldeki verilerin çoğunun iş gücü piyasasının sadece ılımlı bir şekilde soğuduğu istikrarlı bir ekonomik büyümenin olduğunu gösterdiğini belirten Goolsbee, "Enflasyonun dört buçuk yıldır hedefimizin üzerinde seyrettiği, bu konuda birkaç aydır ilerleme kaydedilemediği ve son zamanlarda bölgedeki iş insanları ve tüketicilerin neredeyse tamamının fiyatları ana sorun olarak gördüğü göz önüne alındığında, daha fazla bilgi beklemek daha ihtiyatlı bir yaklaşım olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Goolsbee, gelecek yıl içinde faiz oranlarının önemli ölçüde düşebileceği konusunda iyimserliğini koruduğunu belirterek, "Aylardır tekrarladığım gibi rahatsızlığım faiz indirimlerinin çok fazla önden yüklenmesinden ve enflasyonun geçici olacağı varsayımından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

"Enflasyon hala çok yüksek"

Kansas City Fed Başkanı Schmid de sadece altı hafta önce yapılan FOMC toplantısından bu yana pek bir değişiklik olmadığını düşündüğünü belirtti.

Eldeki verilere ve bölgesindeki bağlantılarıyla yaptığı görüşmelere dayanarak ekim ayına göre ekonomiye ilişkin görüşlerinde temel bir değişiklik olmadığını aktaran Schmid, "Enflasyon hala çok yüksek, ekonomi ivmesini sürdürüyor ve iş gücü piyasası soğusa da büyük ölçüde dengede kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Schmid, para politikasının mevcut duruşunu ılımlı ölçüde kısıtlayıcı olarak gördüğünü, bu nedenle bu haftaki toplantıda politika faiz oranının sabit tutulmasını tercih ettiğini aktardı.

Enflasyon baskıları hala belirgin olduğundan tercihinin para politikasını ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı tutmak olduğunu vurgulayan Schmid, para politikasının kısıtlayıcılığını hem verilerdeki gelişmelere hem de bağlantılarından aldığı bilgilere dayanarak ekonominin nasıl geliştiğine göre değerlendireceğini belirtti.

???????Schmid, "Şu anda, ivme gösteren bir ekonomi ve çok yüksek bir enflasyon görüyorum, bu da politikanın aşırı kısıtlayıcı olmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.