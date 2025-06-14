Fatma Gökkaya'nın 10 Yıllık Girişimcilik Hikayesi

Fatma Gökkaya'nın 10 Yıllık Girişimcilik Hikayesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da yaşayan 45 yaşındaki Fatma Gökkaya, 10 yıl önce açtığı hediyelik eşya dükkanıyla kendi ayakları üzerinde durmayı başardı. Takı ve doğal taş gibi yeni ürünlerle işine devam eden Gökkaya, hem gelir sağlıyor hem de hayalini gerçeğe dönüştürüyor.

Çankırı'da yaşayan 45 yaşındaki Fatma Gökkaya, 10 yıl önce açtığı hediyelik eşya dükkanıyla kendi ayakları üzerinde durmayı başardı. Takı ve doğal taş gibi yeni ürünlerle yelpazesini genişleten Gökkaya, hem gelir elde ediyor hem de işini keyifle sürdürüyor.

Çankırı'da daha önce aynı sektörde bir iş yerinde çalışan Fatma Gökkaya, yıllar boyunca kurduğu hayalini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Küçük ancak ilgi çekici dükkanında satış yaptığı ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlayan girişimci kadın, Bağ-Kur primlerini yatırarak kendi sosyal güvencesini de sağlıyor.

Dükkanını "küçük bir fanus" olarak tanımlayan Gökkaya, "Daha önce bu sektörde başka birisinin yanında çalıştım. Hep dükkan açma hayalim vardı. Şimdi ise bir dükkanım var ve 10 senedir işletiyorum. Maddi açıdan baktığımızda Çankırı'da fazla tatmin olamıyoruz. Eskisine göre işler düşük. Eskiden bu işi yapan fazla kişi yoktu; şimdi ise marketler bile takı satıyor. Bu dükkan benim için hem hobi hem de maddi kazanç kapısı. Burada hediyelik ürünler ve doğal taş gibi takılar satıyorum" dedi.

Fatma Gökkaya, "Dükkanımı çok şirin buluyorum, çok da seviyorum. Burada kendimi küçük bir fanusta gibi hissediyorum. Kimi müşteriler de çok beğeniyor. Bağ-Kur'umu yatırdım, harçlığım da çıkıyor. Kiramı da verdikten sonra kalan gelirle evime katkı sağlıyorum. Dilediğimiz gibi rahatça harcama yapabiliyoruz. Sağlığım ve şartlar el verdiği sürece bu işime devam edeceğim" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Tahran yanacak

İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
İran, İsrail'e karşı sonraki saldırı planını açıkladı

İran, İsrail'e karşı sonraki saldırı planını açıkladı
İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu

İran'ın hava saldırısında evi vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
İsrail'in saldırı öncesi ABD'nin haricinde bilgi verdiği bir ülke daha var

Saldırı öncesi ABD'nin haricinde haber verdiği bir ülke daha var
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok

AK Parti Grup Başkanı Güler: Radar cezası diye bir şey yok
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu evleniyor

Süper Lig'in genç yıldızı evlilik yolunda ilk adımı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.