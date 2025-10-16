FATİH 'te Güney Afrika Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Paul Mashatile'nin onuruna ' Türkiye - Güney Afrika Resepsiyonu' düzenlendi. Etkinlikte konuşan Paul Mashatile, "Afrika ve Türkiye arasında büyük yatırımların yapılabileceği güçlü ekonomik ilişkiler var. Türkiye ve Güney Afrika arasındaki ekonomik iş birliği 2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ancak henüz keşfedilmemiş birçok iş birliği alanı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) kapsamında, Güney Afrika Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Paul Mashatile'nin onuruna Fatih'te 'Türkiye – Güney Afrika Resepsiyonu' düzenlendi. Resepsiyona iki ülkenin devlet yetkilileri ve iş insanları katıldı. Etkinlikte konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Güney Afrika İş Konseyi Başkanı Abubekir Salim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Afrika'ya yaptığı ziyareti hatırlatarak, "Sağ olsunlar, davetimizi kırmayıp programımıza katıldılar. O gün bugündür Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ilişkinin Güney Afrika kısmında mihmandarlığını yürüttüler ve onların gayretleriyle bu günlere geldik. İlişkilerimiz her geçen gün gelişmektedir. Ümit ediyoruz ki bugünkü programla beraber Türkiye-Güney Afrika ilişkileri yeni bir boyuta taşınıyor. Dün yapılan anlaşmalarla beraber ilişkilerimiz başkanlık seviyelerine taşındı" dedi.

'EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ 2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Etkinlikte konuşan Güney Afrika Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Paul Mashatile ise, "Devlet yetkilileri ve delegasyonlarla geldiğimiz nadir ziyaretlerden birisi oldu bu ziyaretimiz. Büyük bir katılımla geldik ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek adına buradayız. Ankara'da kendi meslektaşlarımızla ve çift uluslu komisyon üyeleriyle bir araya geldik. Bu komisyon 2012 yılında kurulmuştu ama hiçbir zaman resmi olarak toplanmamıştı. Dün bunu gerçekleştirdik, iki ülke yetkilileriyle çok güzel görüşmeler yaptık. Afrika ve Türkiye arasında büyük yatırımların yapılabileceği güçlü ekonomik ilişkiler var. Türkiye ve Güney Afrika arasındaki ekonomik iş birliği 2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ancak henüz keşfedilmemiş birçok iş birliği alanı bulunuyor. Bu alanların değerlendirilmesiyle birlikte rakamın daha da artacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.