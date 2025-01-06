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Fatih Altaylı: Emeklilere bu maaşın bile çok olduğunu düşünüyorum

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Emeklilere yapılan zam oranıyla ilgili tartışmalar devam ederken Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Altaylı, "Emeklilerle yapılan röportajlara baktığımız zaman bu maaşın bile çok olduğunu düşünmüyor değilim. Çünkü çok rahat geçindiklerini söyleyip onun bunun telefonuna, gömleğine sarkıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Milyonlarca emekli ve memurun Ocak 2025 maaş zamları kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15,75, memur ve memur emeklisi ise yüzde 11,54 oranında zamlı maaş alacak. Gözler refah payına çevrilmişken Fatih Altaylı'dan büyük tartışma yaratacak bir değerlendirme geldi.

"BU MAAŞIN BİLE ÇOK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Emeklilerle yapılan sokak röportajlarına atıfta bulunan Fatih Altaylı, "Emeklilerle yapılan röportajlara baktığımız zaman bu maaşın bile çok olduğunu düşünmüyor değilim. Çünkü çok rahat geçindiklerini söyleyip onun bunun telefonuna, gömleğine sarkıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Fatih Altaylı: Emeklilere bu maaşın bile çok olduğunu düşünüyorum
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıResul Basin:

BENDE BU LİBOŞUN ONUN BUNUN VELEDİ OLDUGUNU DÜŞÜNÜYORUM HAKSIZMIYIM EY YORUMCULAR

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme131
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Haber YorumlarıAbdullah Ağaç.:

4 milyona saat takip fakir esebiyati yapıyor bak işine fatih bey

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme88
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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Adam yerden göğe kadar haklı. Kimse boş beleş konuşmasın.

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme40
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Haber YorumlarıSMMM:

10.000 YETER ŞÜKÜR DİYE BİŞEY VAR KARDEŞİM.

Yorum Beğen35
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Haber YorumlarıMustafa Yasemin Yılmaz:

emeklinin oyunu alırken iyiydi değil mi fatihcim. son seçimde size verdi emekliler oylarını. daha iktidar olmadan verilen zammı çok dediniz. yani başa gelseniz aynı maaşla devam ettirecek siniz bekli de hiç ödemeyeceksiniz.gecmiste k.k nin aciklamalarinda olduğu gibi.

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Haber YorumlarıBlackened:

Fatih Altaylı haddini bil birkaç kendini bilmezin ettiği lafı tüm emeklilere mal etme! Yerel seçimde emekli gereken mesajı verdi, milleti boş yere hor hakir görme!

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Haber YorumlarıG Ergün:

sonuna kadar haklı seçimlerde tekrar görürüz her seçim aynı muhabbet ama herkes halinden memnun

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Haber YorumlarıAtes Görel:

buda yaşlandı he he

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Haber Yorumlarıvatandaş:

1.5 çalışanın bir emekliye bakan bir ülkede bu maaşlar çok fazla.

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Fatih Altaylı'nın taktığı saatin fiyatından bana ne? Adam kendi parasıyla almış. Devletin sırtına yük olarak ve milyonlarca insanı istismar ederek almamış. O yüzden Fatih Altaylı'nın şahsi serveti onu alakadar eder.

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