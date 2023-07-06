Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki Faraşin ve Avaspi yaylaları 40 bin arılı kovana ev sahipliği yapacak. Arıcılar, lavanta çiçeği bal üretiminin bu yıl verimli geçeceğini dile getirdi.

Faraşin ve Avaspi Yaylaları 40 bin arılı kovana ev sahipliği yapacak

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki Faraşin ve Avaspi yaylaları 40 bin arılı kovana ev sahipliği yapacak.

Huzur ortamının hüküm sürdüğü Şırnak yaylarında bal üreticileri yaylaların yolunu tutuyor. Beytüşşebap ilçesine bağlı yaylalara akın eden binlerce arıcı, Şırnak yaylalarının bu yıl kapasitesinden fazla arılı kovana ev sahipliği yaptığını söyledi. Arıcılar, lavanta çiçeği bal üretiminin bu yıl verimli geçeceğini dile getirdi.

Faraşin Yaylası'nda arıcılık yapan Übeydullah Encü, yaylalarda çok arı olduğunu, yabancı arıcıların da geldiğini söyledi. Yaylanın Şırnaklılara yetmediğini belirten Encü, "Bin arının bulunması gereken yerde 5 bin arılı kovan konaklıyor. Bu yıl güzel bir verim almayı düşünüyoruz" dedi.