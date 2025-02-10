Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a bir tepki daha
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

Mansur Yavaş gemileri yaktı
Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa
Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu

Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu

Faizlerdeki düşüş beklentisi kısa vadeli düşük tutarlı hesaplara ilgiyi artırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mevduat faizlerinde dengeler değişmeye başladı. Faizlerin düşeceğine yönelik beklentiler düşük bakiyeli hesapları daha değerli hale getirdi.

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından mevduatta aşağı yönlü eğilim sürdü. Faizlerin düşeceğine yönelik beklentiler düşük bakiyeleri daha değerli hale getirdi. Bankalar, kısa vadeli düşük bakiyelere daha yüksek faiz teklif etmeye başladı.

DAHA DÜŞÜK PARAYA DAHA YÜKSEK FAİZ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haber göre bankalar tarafından düşük tutarlı mevduata yüksek oranlar sunulurken, yüksek tutarlı mevduata daha düşük oranlar öneriliyor. 2024 yılı boyunca yüksek montanlı yatırımcılara daha yüksek faiz veriliyordu. Düşük ve yüksek mevduatlara uygulanan fark bir ara 10 puana kadar çıkmıştı.

Uzun vadeli yüksek bakiyelere faiz oranları ise yüzde 40'ın altında seyrediyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, faiz politikasında otopilota bağlamadıklarını, veri odaklı bir yaklaşım izleyeceklerini açıklamıştı.

Faizlerdeki düşüş beklentisi kısa vadeli düşük tutarlı hesaplara ilgiyi artırdı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Kanser olduğunu öğrenen anne, engelli oğlunu öldürdükten sonra intihar etti
img

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
img

Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek

AKOM saat verdi! İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı
Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı

Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı
Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır için bomba iddia

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.