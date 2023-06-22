Faiz artışı devam edecek mi? Merkez Bankası satır arasında mesajı verdi

Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez artışa giderek faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkardı. Bu gelişme sonrası herkes faiz artışının devam edip etmeyeceğini merak ederken, PPK metninin satır arasında konuya ilişkin önemli bir ipucu verildi. "Fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar verilmiştir" denen metinde faiz artışlarına devam edileceğinin sinyali de verilmiş oldu.