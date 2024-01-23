Fahiş otopark ücretleri dudak uçuklatıyor

İstanbul'un Fatih İlçesine bağlı turistik mekanlardan biri olan Laleli'de park yeri bulmak bir hayli zor. Aracını otoparka park etmek isteyen sürücülerin ise ödemek zorunda olduğu ücret oldukça fazla. Öyle ki 340 TL'den başlayan otopark ücreti aylık 14 bin liraya kadar çıkıyor.

İKİ YILDA YÜZDE 700'E VARAN ZAM!

Park yeri bulamadığı için aracını otoparka bırakmak zorunda kalan sürücüler fahiş fiyattan oldukça şikayetçi. Ancak alternatif bir çözümün olmaması nedeniyle ellerinden bir şey gelmiyor. Aylık abonmanın standart bir otomobil için 10 bin TL olduğunu görenler "ev kira parasına otopark ücreti." Yorumu yaptı. 2 yıl önceki tarifenin saatlik 45 TL olduğu öğrenilirken, yüzde 700'e varan zammın nasıl açıklanacağı merak konusu oldu.