Fahiş kira artışlarına karşı çağrı hattı kuruluyor! Kiracılar, ev sahiplerini şikayet edebilecek - Haberler

Fahiş kira artışlarına karşı çağrı hattı kuruluyor! Kiracılar, ev sahiplerini şikayet edebilecek
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Hükümet kira artışları sonrası düğmeye bastı. Konu hakkında yapılacak düzenlemenin 1 hafta 10 gün içinde açıklanması beklenirken, çalışmaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Söz konusu düzenleme kapsamında; bir çağrı hattı kurulacak ve kiracılar, fahiş artış talep eden ev sahiplerini şikayet edebilecek.
Hükümet son dönemde kiralarda yaşanan artışlara karşı harekete geçti. Bu kapsamda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma başlattı. 3 bakanlık ilk toplantısını da salı günü gerçekleştirdi.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, hem ev sahibini hem de kiracıyı mağdur etmeyeceklerini söyledi. Bakan Kurum, düzenlemenin 1 hafta 10 gün içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.
Düzenlemeye ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. NTV'de yer alan habere göre; kiracıların, fahiş artış talep eden ev sahiplerini şikayet edebileceği bir çağrı hattının kurulması da gündemde.
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere son bir yılda kiralar ciddi oranda arttı. İstanbul artışta başı çekiyor, bazı ilçelerde yüzde 200'ü bulan artışlar kiracıları kara kara düşündürüyor.
Fahiş kiralara karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı da devreye girdi. Gayrimenkul satışlarında beyan edilen değerler tapu harcı yönünden incelenmeye alındı. Bu kapsamda 7 bin kişi hakkında "izaha davet" işlemi başlatacak. İnternetteki ilan sitelerine de düzenli bilgi verme zorunluluğu getirilecek.