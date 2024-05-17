Üye Girişi
Haberler

İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meclis'te görüşmeleri süren fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili cezaların artırılmasını sağlayacak kanun teklifi hakkında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, en az cezaların 10 kat artırılacağını belirterek 3 kez stokçuluk yaparken yakalanan işletmelere de kapatma cezasının uygulanacağını söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat uygulayıp stokçuluk yapanlarla ilgili TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren kanun teklifiyle işletmelere uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgi vererek "Buradaki amaç caydırıcılık. Yani istiyoruz ki ticaret haklı, vicdani ve piyasa şartları içinde yapılsın" dedi.

"PİYASADA İNDİRİMLİ SATIŞLARI SAĞLADIK"

Bakan Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşarak "Denetimler yoluyla 81.000 işletme ve 580.000 ürün denetlemeleri yapıldı ve fahiş fiyat uygulayıp stokçuluk yapanlara ciddi cezalar uygulandı. Marketler, gıda ürünleri, çimento ve hazır beton sektörleri noktasında da son derece yoğun çalışmalar yaptık. Gerek çimentoda gerekse hazır betonda kasım ayında fiyatı arttırmama ve indirme taahhütleri alarak orada indirimler sağladık. En az beş ay boyunca Nisan ayı başlarına kadar marketlerde cumhuriyetin 100. yıl indirim kampanyaları başlattırdık." dedi.

şte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda

FAHİŞ FİYAT CEZALARINDA 10 KAT ARTIŞ

"Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok önemli bazı kanunlarda değişiklik yapılıyor." ifadeleriyle konuşmasına devam eden Bolat, "Rekabetin korunması kanunu, tüketicinin korunması kanunu, lisanslı depocular, kooperatifler, stokçuluk ve fahiş fiyatla ilgili ilgili düzenlemelerde cezalarında ciddi artışlar meydana geliyor." ifadelerini kullandı.

Stokçulukta yakalanan firmalara kapama cezası geleceğini vurgulayan Bolat, "Bir kere fahiş fiyat denetimler sonucunda fahiş fiyat uygulamalarında asgari ceza, on katı yani 10 bin liradan 100 bin liraya çıkarılıyor kanunda. Kanun 2020'de çıkarılmıştı. Biz onu yeniden değerlemelerle her sene yükselttik. 55 bin TL olan ceza da 100 bin TL'ye çıkarılmış oluyor. Kanundaki rakam 10 bin liraydı, onu 100 bin TL'ye çıkarmış oluyoruz. 100 bin liralık üst ceza limitini de 1 milyon TL'ye çıkarmış oluyoruz.

şte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda

3 DEFA YAKALANAN FİRMALARA KAPATMA CEZASI

Stokçulukta ise bu cezalar, kanunda yazan 1 milyon TL rakamı 12 milyon TL'ye çıkarılmış oluyor. Aslında yeniden derlemeleri uygulayarak biz şu anda bunu 4.5 milyon TL kesiyorduk. Zaten bu cezayı kesiyorduk, 12 milyon TL çıkarmış olacağız asgariyi de 1 milyon TL'ye çıkarmış olacağız. Stokçulukta bir takvim yılı içinde üç defa yakalanan firmalara kapatma cezası geliyor altı güne kadar. Kapatma cezası da uygulanacak. Buradaki amaç caydırıcılık. Yani istiyoruz ki ticaret haklı, vicdani ve piyasa şartları içinde yapılsın.

Tüketicilere alım gücünü daraltacak tüketicilere fahiş fiyat uygulamasıyla istismar edecek uygulamalara gidilmesin. Bu konuda devlet olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun koyucu olarak piyasanın regüle edilmesi ve piyasadaki bu tür uygulamaların ortadan kaldırılması ve bir normalleşme çabaları için bu düzenlemeleri yapıyoruz. Ümit ediyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün yarın inşallah bu kanuni değişiklikler tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Hukuk Finans Ekonomi Haberler

Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal karar! AK Parti İl Başkanı'nı ziyaret eden Avrupa Şampiyonu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesi feshedildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal karar! AK Parti İl Başkanı'nı ziyaret eden Avrupa Şampiyonu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesi feshedildi

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Bakmadan Geçme

Kripto paradan vergi alınıyor mu? Kripto para vergisi var mı, yeni düzenlemede olacak mı? 19 Mayıs'ta dershaneler tatil mi? 19 Mayıs Cumartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 19 Mayıs burç yorumları nedir? Galatasaray Pınar Karşıyaka Play Off Serisi kaç kaç, kim önde? GS Basketbol hangi kanalda? Galatasaray Ekmas Pınar Karşıyaka Play Off maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Antalyaspor Adana Demirspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Antalyaspor ADS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kanada bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne 2024? Antalyaspor Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Antalyaspor ADS maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Tayland bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne 2024? Sırbistan bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne 2024? 16-17 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Antalyaspor Adana Demirspor maçı CANLI izle! 17 Mayıs Antalyaspor ADS maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Ateş Kuşları yok mu, Ateş Kuşları final mi yaptı? Indiana Pacers New York Knicks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 18 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! 17-18 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı?
Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi
500

Yorumlar (8)

oguz kocak:

Hiç ama hiç inanasım yok yıllardır neyı bekledınız şimdimi aklınıza geldı

25
1
yanıtYanıtla
Zebra Alt:

Tarım kredi marketlere de yazın faiş fiyatlar ordada var

22
0
yanıtYanıtla
Salih Kandıralı:

"Fahiş e"lere de ceza yazılacak mı? Çok fiyat artırdılar.

9
3
yanıtYanıtla
JokerAllame:

Saraya da yaptırım var mı ?

6
5
yanıtYanıtla
Lutfi Turan:

Masal masal masallll

8
1
yanıtYanıtla
sezgin sucin:

he he

6
1
yanıtYanıtla
Faruk Kocaman:

Tarım Kredi kooperatiflerindeki fiyatlar Bim,A101 ve Şok tan daha pahalı onada ceza kesecekler mı acaba çok merak ediyorum

5
0
yanıtYanıtla
Erhan Dündar:

Milleti kanser ettiniz bu fiyatlar yüzünden şimdi ağrı kesici veriyorsunuz.ağrı kesicide geçicidir etkisi fazla sürmez tekrar devam eder.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title