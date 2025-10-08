Haberler

Fahiş Fiyat Artışına 3 Girişimciye Ceza

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, ilan platformlarında yapılan fahiş fiyat artışı nedeniyle üç ilan sahibine 150 bin lira idari para cezası verdi. İlgili ilanlarda yapılan fiyat manipülasyonları, genel ekonomik verilere aykırı olduğu tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ilan platformlarında, kötü niyetli şekilde yapılan fiyat manipülasyonlarına ilişkin çalışma yürütüldü. Bu kapsamda bakanlığa yapılan şikayetler ve CİMER üzerinden gelen şikayetler üzerine; 16 Eylül'de 9,5 milyon TL'ye ilana girilen bir taşınmazın, 18 gün sonra 13 milyon TL'ye yükseltildiği tespit edildi. Başka bir ilanda, iki hafta içinde 1 milyon TL'lik artış belirlendi. Bir diğer ilanda ise sadece bir hafta içinde 1,5 milyon TL'ye yakın fiyat artışı yapıldığı saptandı. Üç ilan sahibi hakkında, genel ekonomik verilere aykırı fahiş fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle 150'şer bin TL idari para cezası uygulandı.


