Meyve ve sebzedeki fahiş fiyat artışına 96,6 milyon lira ceza

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, yapılan denetimlerde fahiş fiyat artışı tespit edilen 183 ulusal zincir market ve sebze, meyve toptan ticareti yapan işletmeye toplam 96,6 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlığın açıklamasında, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 3 Nisan'da yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiği belirtilerek, toplantıda, toptancı halleri ve marketlerde yapılan sebze ve meyve ürünlerine yönelik denetimlere ilişkin tespitlerin değerlendirildiği ifade edildi.

Tüketicilerin korunması ve piyasada adil fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleştirilen kapsamlı denetimler sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptan ticaretiyle iştigal eden toplam 183 işletme hakkında işlem tesis edilmiştir. Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu işletmelere 96,6 milyon lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
