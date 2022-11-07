Facebook'ta yaprak dökümü! 12 bin kişiyi işten çıkaracaklar

2022 yılında hisselerinde yüzde 70'lik düşüş yaşayan ve yaklaşık 500 milyon dolar gibi bir kaybı olan Facebook, birçok projeyi durdurma kararı aldı. Projelerin durdurulma kararının arkasında yavaşlayan küresel ekonomik büyüme, Tiktok ile yaşanan rekabet ve Apple'ın yaptığı bazı gizlilik değişiklikleri olduğu aktarıldı.

12 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAKLAR

Piyasalar bazında hayal kırıklığı yaratan Facebook'un bu sene ise 12 bin kişiyi işten çıkarması bekleniyor. Hisselerinde yaşanacak olan milyarlarca dolarlık kaybı bu yöntemle engellemeye çalışan şirketin kararı çarşamba gününe kadar açıklaması bekleniyor.

META PROJESİ MEYVELERİNİ ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA VERECEK

Öte yandan bu hafta önemli açıklamalarda bulunan şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, Meta Projelerinin meyvelerin vermesi en az on yıl süreceğini belirtti.