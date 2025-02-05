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Fabrika Tedarikçileri Fuarı İzmir'de Kapılarını Açıyor

Fabrika Tedarikçileri Fuarı İzmir'de Kapılarını Açıyor
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Fabrika Tedarikçileri Fuarı, 9-11 Nisan 2025 tarihlerinde İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilecek. Fuar, sanayicilere idari ve işletmeye yönelik tedarik zincirine çeşitlilik katmayı amaçlarken, tedarikçiler için de yeni pazarlara ulaşma fırsatı sunuyor.

Fabrika Tedarikçileri Fuarı, İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde 9 Nisan Çarşamba günü ziyarete açılıyor. Sanayiciler için, fabrikaların ortak ihtiyacı olan idari ve işletmeye yönelik tedarik zincirine çeşitlilik katacak olan fuar, tedarikçiler için de yeni pazarlara ulaşmanın bir yolu olarak görünüyor.

"Fabrikalara ulaşmanın en kolay yolu" sloganıyla yola çıkan Fabrika Tedarikçileri Fuarı, özellikle organize sanayi bölgesi içerisinde gerçekleşecek olmasıyla dikkat çekiyor. 9-10-11 Nisan 2025 tarihlerinde ziyaretçileriyle buluşacak fuar, otopark alanında kuruluyor. Sanayiciler için, bütün fabrikaların ortak ihtiyacı olan idari ve işletmeye yönelik tedarik zincirine çeşitlilik katacak olan fuar, tedarikçiler için ise yeni pazarlara ulaşmanın bir yolu olarak görünüyor. Fuar, İzmir Ticaret Odası tarafından sağlanan Fuar Teşvik Programı ile de destekleniyor. Fuarda yapılacak olan etkinliklerin fuara renk katması bekleniyor. Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde, 5 bin metrekare alanda gerçekleşecek olan fuara özellikle ambalaj, inşaat, mobilya, reklam ajansları, insan kaynakları, iş makinaları, lojistik hizmetleri gibi birçok sektörün katılımı bekleniyor.

Fuarla ilgili açıklama yapan Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol, bu fuarın OSB'ler ve fuarlar arasında yeni bir köprü oluşturacağını ve bu sinerjinin artarak devam edeceğini umduğunu söyledi. Varol, konuşmasına şöyle devam etti: "İzmir ve ilçelerinde bulunan 14 organize sanayi bölgesindeki ve çevre illerdeki sanayici ve iş insanlarımızı bu fuara bekliyoruz. Fuarın özellikle zaman kazanmak adına doğru bir lokasyonda yapıldığını düşünüyoruz. Fuarımızda tedarikçilerimiz yeni pazarlara ulaşacaklar."

9-11 Nisan tarihlerinde yapılacak olan fuara; İzmir, Aliağa, Kemalpaşa, Menemen, Manisa, Aydın gibi illerden iş dünyasının yoğun katılım göstermesi bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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