Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin Tuncer, "GİV Girişimci Buluşmaları"nda konuştu Açıklaması

Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Kovid-19 salgını döneminde kolonya fiyatlarındaki artışı önlemek için gazetelere ilan verdiklerini anımsatarak, "Dedik ki 'kolonyanın fiyatı budur, daha yüksek bir bedelle almayın, kolonya piyasasında herhangi bir sıkıntı olmayacak'. İşte lider olmak aslında böyle bir şey. Orada parayı bir kenara bırakıp da toplumu düşünüyorsanız o toplum sizi hiçbir zaman unutmuyor." dedi.

Tuncer, Girişimci İşadamları Vakfı'nın (GİV) düzenlediği "GİV Girişimci Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Eyüp Sabri Tuncer'in her dönemde liderlik yaptığını ve işinden başka hiçbir şeye para ayırmadığını söyledi.

Herkesin Eyüp Sabri Tuncer'le bir anısı olduğunu anlatan Tuncer, "Birçoğunun hep iyi anısı var. Zor gününde hep Eyüp Sabri Tuncer yanında oldu. Hasta oldu, yanında oldu. İyi gününde, bayramında, kız istemesinde hep onların yanında oldu. (Kovid-19 salgını dönemine kadar) Türkiye'nin en pahalı kolonyasını biz satıyorduk aslında, 19 lira 90 kuruş, 1 litre. Hiç unutmuyorum. Arkadaşlar diyor ki 'Engin Bey çok pahalıyız biz'. Doğru çünkü en kaliteli malı biz veriyoruz. En iyi hizmeti biz veriyoruz ve sorumluluk sahibiyiz. Yani merdivenaltı üretim yapmıyoruz. İyi insanlarla çalışıyoruz. İyi para veriyoruz çalıştırdığımız insanlara. Dolayısıyla o zinciri biz bir yerden kıramayız." ifadelerini kullandı.

"Her dönemde para kazanılacak diye bir şey yok"

Tuncer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama bir korona açıklandı. Açıklanmasıyla beraber bizim 19,90 liraya sattığımız ürünler bir anda 250 lira oldu. 1 saatte 250 lira oldu. Tabi biz ne yaptık orada, o günkü şartlarda 5 gazeteye ilan verdik tam sayfa. Dedik ki 'kolonyanın fiyatı budur' 'daha yüksek bir bedelle almayın' 'kolonya piyasasında herhangi bir sıkıntı olmayacak'. Aslında diğer üreticilerle hiçbir işbirliğimiz olmadığı halde o zaman şunu söylemiştim, 'Bütün kolonya üreticileri anlaştık kendi aramızda, kolonyada fiyat budur ve hiçbir şekilde raflar kolonyasız kalmayacak. Bir isteğimiz var, fazla fazla almayın. Birer şişe alın' Onu söyledikten sonra çok enteresan bir şekilde, makarnacılar derneği varmış, makarnacılar derneği de dedi ki 'Türkiye'yi makarnaya boğarız, üretimi 24 saate çeviririz' onun arkasından bakliyatçılar derneği dedi ki 'Türkiye'yi bakliyata boğarız, depolarımız bakliyat dolu. Bu bir domino etkisi yarattı ve raflara gerçekten saldıran vatandaşlarımız o aşırı satın almadan vazgeçti ve birden bire piyasalar durulmaya başladı.

İşte lider olmak aslında böyle bir şey. Orada parayı bir kenara bırakıp da toplumu düşünüyorsanız o toplum sizi hiçbir zaman unutmuyor. Belki o dönem, 1 ay, çok yüksek fiyatlara mal satabilirdik. Büyük de para içeri girebilirdi. Ama biz bu toplumda üretim yaptık, ticaret yaptık, bu toplumdan para kazandık. Her dönemde para kazanılacak diye bir şey yok. Biz ne zaman nasıl hareket edebileceğimizi büyüklerimizden öğrendik. 100 yıllık bir firmayız. Bizim zor günlerimiz oldu. Ülkenin zor günleri oldu. Nasıl hareket edebileceğimiz konusunda bizim artık genetiğimize işlenmiş kodlar var."

"Bütün bu güvenlik çemberleri ekonomiye mutlaka etki ediyor"

Girişimci İşadamları Vakfı Genel Başkanı Mehmet Koç da 2025 yılında çok güzel aktiviteler yaptıklarını belirterek, girişimciliğin kendi vakıflarının en büyük öznesi olduğunu söyledi.

Koç, şöyle devam etti:

"Bugünkü Kore'yi Kore yapan Girişimcilik ve Start-up Bakanlığı'dır. Açıkçası Türkiye'de de girişimcilerin pek çok kanaldan, pek çok bakanlıktan, pek çok devlet kurumundan, bankadan, özel sektörden, girişim sermayelerinden aldıkları fonlar var. Fakat bir koordinasyon problemi var. Yani siz genç olarak bir işe giriştiğiniz zaman kamu otoritesinin, kanun yapıcının, finanse edicinin hatta pazarınızın, müşterinizin sizinle ilgili bir takım dizaynlara ihtiyacı var yeni firma olmanın getirdiği, girişimci olmanın getirdiği bir takım özelliklerden dolayı. Biz GİV olarak diyoruz ki 'Türkiye Cumhuriyeti'nde çok sayıda bakanlık var, çok sayıda bakanlığın girişimcilere sağladığı imkanlar var. Bunları bir koordine edelim."

Dünyada her gün yeni bir şeyin olduğunu anlatan Koç, "Her gün yeni bir gündemle kalkıyoruz. Her gün dünyanın farklı coğrafyalarında farklı şeyler oluyor. Eskiden kalktığımızda 2 kutuplu bir dünya vardı, biz o dünyayı izlerdik. Şimdi çok kutuplu bir dünya var. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Suudi Arabistan ve Pakistan ile beraber bir pakt oluşturuyor. Bunlar sadece güvenlik paktları değil. Bütün bu güvenlik çemberleri ekonomiye mutlaka etki ediyor." diye konuştu.