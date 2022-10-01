EYT sorunu için çözüme yaklaşılırken 4447 sayılı yasa yeniden gündeme geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle toplanacak. Uzun zamandır çözümü için yoğun mesai harcanan EYT sorunu için yapılacak düzenleme ise kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Mağduriyetin giderilmesi için son viraja yaklaşılırken 4447 sayılı yasa kafalarda soru işaretine neden oldu. Uzmanlar ise bu yasanın gelecekte farklı sorunlara neden olabileceğini söylüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına bugün itibari ile başlıyor. Yeni dönemde meclisin en çok yoğunlaşacağı konulardan biri uzun zamandır üzerinde çalışılan ve yakında çözüme kavuşması beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) konusu olacak.Diğer yandan çok sayıda kişinin mağdur olmasına neden olan4447 sayılı yasanın ileride yeniden sorun olabileceği konusu gündeme geldi.

EYT İÇİN MASADA TEK ÇÖZÜM VAR

Milyonların merakla beklediği EYT için Vedat Bilgin kısa süre önce yaptığı açıklamada masalarında sadece tek bir seçenek olduğunu çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bilgin, konunun Aralık ayında çözümleneceğini söyledi.

ÇALIŞMALARIN SONUNA GELDİK

Vedat Bilgin, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim" sözlerini kullanmıştı. Çalışmaların sonuna geldiklerini ifade eden Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip "Vedat Bey'in alanına girmeyeyim. Çalışmanın sonuna geldiklerini biliyorum. Bize sunduklarında da değerlendirmeyi yapacağız" dedi.

4447 YASASI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILABİLİR Mİ?

Çözüm çalışmalarıson hızında devam ederken bir televizyon programına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman mağduriyetlere neden olan 4447 maddesine dikkat çekerek "EYT'lilerin istediği ilk günden beri formül değil çözüm. Dolayısıyla EYT'lilerin istediği 4447 sayılı yasa ve sonrasında güncellenen 4759 sayılı kanunun ilgili maddelerinin yürürlükten kaldırılmasını istiyor. Peki bu mümkün mü? Bu da mümkün. Biz bunu 2015-16 yıllarında gördük. Hem de bu birkaç gün içerisinde Meclis tarafından kaldırıldı" sözlerini kullandı.

BUGÜN EYT, YARIN 60 YAŞ EMEKLİLİK ŞARTI PROBLEM OLACAK

Bahsi geçen yasa hakkında sözlerini sürdüren Ali Duman, gelecekte bu maddenin başka sorunlara neden olabileceğini söyledi. Duman sözlerine şöyle devam etti: "1999 ve öncesi tarihlerde 5000 prim günü gerekirken, bugün 10 bin gün prime sahip 30 yılı aşkın sigortalılık süresi olan kişiler emekli olamıyor. Ve sorun sadece bu kişilerin emekli olamamaları değil. Bu kişiler işten ayrıldığı zaman yeni bir iş de bulamıyor. Türkiye'de insanların erken emekli olmak istemesinin sebebi özel sektörde iş bulma garantisinin olmaması. Kamuda var ama özel sektörde yok. 50 yaşını geçen biri eğer ki işten ayrılmışsa yeniden iş bulması çok zor. İşveren tercihini daha genç çalışanlardan yana kullanıyor.

Bugün 4447 sayılı kanun EYT'lilerin problemi. Yarın ise 60 yaş emeklilik şartı da problem olacak. 1999 tarihinden sonra sigortalı çalışanların erkeklerde en erken emeklilik yaşı 60 iken, kadınlarda bu rakam 58. Yeni mağduriyetler ortaya çıkacak. 50 yaşından emekli olamamış, iş bulamamış ama çalışmak zorunda kalan kişiler için bir teşvike ihtiyacımız var"