Kaç kişi yararlanacak, ilk maaş ne zaman yatacak? EYT düzenlemesi yarın Meclis'te, işte tüm detaylar
Ekonomi Haberleri
EYT düzenlemesi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak, saat 11.00'de de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiği açıklanacak. İlk maaşların Mart ayında yatırılması hedeflenirken, işte düzenlemeye dair tüm merak edilenler.
Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği EYT düzenlemesinde sona gelindi. AK Partili kurmaylar, bakanlık yetkilileriyle teklif metni üzerinde son rötuşları yaptı. Hafta başında teklifi sunmak üzere hazırlıklar tamamlandı. EYT teklifi, yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın mensuplarının EYT'ye ilişkin yasa teklifine yönelik sorusuna, "İnşallah pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız. Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız." yanıtını verdi.
Düzenlemenin Meclis'teki ilk adresi Plan ve Bütçe Komisyonu olacak. Daha sonra Genel Kurul'da ele alınacak. Teklifinin Şubat ayında yasalaştırılması, EYT'lilerin ilk maaşlarının da mart ayında ödenmesi planlanıyor.
Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. EYT'de yaş sınırı aranmayacak. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar için, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeyecek.
Türkiye'de emekli olabilmek için üç şart bulunuyor. Prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak… Yapılan düzenleme, şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup prim gün sayısını tamamlayanlar EYT düzenlemesinde faydalanacak.
Eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için EYT düzenlemesi geçerli olacak.
EYT düzenlemesiyle yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olma hakkına kavuşuyor.
Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.
Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek olanlar için sosyal sigorta prim teşviki getirilecek.
İşverenlere kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kredi Garanti Fonu destekli bir kredi paketini devreye alacak.
Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlanıyor.