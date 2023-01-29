Kaç kişi yararlanacak, ilk maaş ne zaman yatacak? EYT düzenlemesi yarın Meclis'te, işte tüm detaylar

EYT düzenlemesi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak, saat 11.00'de de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiği açıklanacak. İlk maaşların Mart ayında yatırılması hedeflenirken, işte düzenlemeye dair tüm merak edilenler.

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği EYT düzenlemesinde sona gelindi. AK Partili kurmaylar, bakanlık yetkilileriyle teklif metni üzerinde son rötuşları yaptı. Hafta başında teklifi sunmak üzere hazırlıklar tamamlandı. EYT teklifi, yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

YARIN BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın mensuplarının EYT'ye ilişkin yasa teklifine yönelik sorusuna, "İnşallah pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız. Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız." yanıtını verdi.

İLK MAAŞIN MART AYINDA ÖDENMESİ HEDEFLENİYOR

Düzenlemenin Meclis'teki ilk adresi Plan ve Bütçe Komisyonu olacak. Daha sonra Genel Kurul'da ele alınacak. Teklifinin Şubat ayında yasalaştırılması, EYT'lilerin ilk maaşlarının da mart ayında ödenmesi planlanıyor.

DÜZENLEMEYE DAİR TÜM DETAYLAR

Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. EYT'de yaş sınırı aranmayacak. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar için, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeyecek.

1. EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Türkiye'de emekli olabilmek için üç şart bulunuyor. Prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak… Yapılan düzenleme, şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup prim gün sayısını tamamlayanlar EYT düzenlemesinde faydalanacak.

2. KURUM AYRIMI VAR MI?

Eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için EYT düzenlemesi geçerli olacak.

3. KAÇ KİŞİYİ ETKİLEYECEK?

EYT düzenlemesiyle yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olma hakkına kavuşuyor.

4. YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

5. ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLER NE OLACAK?

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek olanlar için sosyal sigorta prim teşviki getirilecek.

6. PATRONLARA DESTEK VAR MI?

İşverenlere kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kredi Garanti Fonu destekli bir kredi paketini devreye alacak.

7. YENİ KADROYA GEÇENLER NE YAPACAK?

Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlanıyor.