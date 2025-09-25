Haberler

Eylülde Yıllık Enflasyon Beklentileri Düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre, eylül ayında piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı için yıllık enflasyon beklentileri geriledi. Piyasa katılımcıları için beklenti yüzde 22,25'e, reel sektör için yüzde 36,80'e ve hane halkı için yüzde 52,99'a düştü.

Yıllık enflasyon beklentileri, eylülde piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı için geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, eylülde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,59 puan azalarak yüzde 22,25'e, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 36,80'e ve hane halkı için 1,08 puan azalarak yüzde 52,99'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 0,20 puan azalarak yüzde 27,35 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
