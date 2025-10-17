Eylülde Trafiğe Kaydedilen Taşıt Sayısı Düştü

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının bir önceki aya göre yüzde 8,7 azalarak 196 bin 338 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Eylül 2025 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; eylül ayında 196 bin 338 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 45,3'ünü motosiklet, yüzde 40,9'unu otomobil, yüzde 8,8'ini kamyonet, yüzde 1,8'ini traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 1,2'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,7, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 7,6 azaldı.

Ayrıca eylül ayında 1 milyon 19 bin 994 adet taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların yüzde 66,7'sini otomobil, yüzde 14,3'ünü kamyonet, yüzde 11,7'sini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞIT SAYISI 33 MİLYON OLDU

Ocak-eylül döneminde 1 milyon 758 bin 680 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,3 azalarak 1 milyon 758 bin 680 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 68,8 artarak 38 bin 769 adet oldu. Böylece ocak-eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 719 bin 911 adet artış gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 33 milyon 20 bin 263 oldu. Bu taşıtların yüzde 51,6'sını otomobil, yüzde 21'ini motosiklet, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 7'sini traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.