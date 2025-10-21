Eylül Ayında İkinci El Otomobil Piyasası ve Fiyat Analizleri

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı eylül ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BETAM tarafından sahibinden.com verileri kullanılarak hazırlanan raporda, eylül ayındaki ikinci el otomobil piyasasına ilişkin gelişmeler analiz edildi.

Buna göre, eylülde otomobil piyasası istikrarlı seyrini sürdürdü. Reel fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 gerileyerek, alıcılar için satın alma gücü avantajı sağladı. Otomobil talep endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 daha yüksek seviyede yer aldı.

Söz konusu ayda otomobil reel fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 düştü. Bu durum, enflasyon karşısında araçların satın alma gücü cinsinden değerinin tüketici lehine geliştiğine işaret etti. Bir önceki aya göre ise reel fiyatlar yatay seyretti.

Eylül ayı ortalama fiyatı, benzinli araçlarda 1 milyon 311 bin lira oldu

Raporda, altı farklı yakıt türündeki aracın fiyat performansları da değerlendirildi. Eylül ayı ortalama fiyatları benzinli araçlarda 1 milyon 311 bin lira, benzin&LPG'li araçlarda 562 bin 113 lira, dizel araçlarda 1 milyon 41 bin lira, hibrit türünde 2 milyon 420 bin lira ve elektrikli araçlarda 3 milyon 740 bin lira olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemine göre nominal artış oranları benzinli araçlarda yüzde 20,2, benzin&LPG'de yüzde 14,2, dizel araçlarda yüzde 16,8, hibrit araçlarda yüzde 15,8 ve elektrikli araçlarda yüzde 13,6 olarak kaydedildi.

Bir önceki aya göre yaş grubu fiyat analizinde, tüm yaş segmentlerinde hareketlilik görüldü. Ortalama fiyatlar 2004-2008 model araçlarda 465 bin 530 lira, 2009-2013 model araçlarda 753 bin 724 lira, 2014-2018 model araçlarda ise 1 milyon 184 bin lira seviyesinde seyretti.

Geçen yılın aynı dönemine göre nominal fiyat değişimleri sırasıyla yüzde 3,9, yüzde 11,7 ve yüzde 16,2 olarak gerçekleşti.

Satılık otomobillerin piyasada kalma süresi ise bir önceki aya göre 0,7 gün azalarak 19,1 gün seviyesine geriledi. Bu veri, alıcı ve satıcılar arasındaki eşleşmenin verimli şekilde gerçekleştiğine işaret etti.

Piyasa dinamiklerine ilişkin verilere göre, otomobil talep endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 arttı. Satılan otomobil sayısının toplam ilan sayısına oranı ise yüzde 24 olarak gerçekleşti.