Haberler

Eylül Ayında Ekonomik Güven Endeksi Yükseldi

Eylül Ayında Ekonomik Güven Endeksi Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında ekonomik güven endeksi 98,0 değerine yükselirken, tüketici güven endeksi azaldı, bazı sektörlerde ise artışlar görüldü.

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 97,9 iken, Eylül ayında yüzde 0,1 oranında artarak 98,0 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 97,9 iken, Eylül ayında yüzde 0,1 oranında artarak 98,0 değerini aldı. Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 83,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 100,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 109,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında artarak 88,3 değerini aldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama

Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama
O hareketine dikkat: Güllü, odaya girdiğinde ne gördü?

Güllü, odaya girdiğinde ne gördü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.