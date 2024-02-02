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EY Türkiye Danışmanlık Bölümüne Yeni Lider Atandı

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EY (Ernst & Young), Türkiye Danışmanlık Bölümü Şirket Ortaklığı ve İş Gücü Danışmanlığı Liderliği pozisyonuna Ersin Yıldırım'ı atadı. Yıldırım, organizasyon, kültür ve iş gücü danışmanlığı alanlarında çalışacak.

EY (Ernst & Young), Türkiye Danışmanlık Bölümü Şirket Ortaklığı ve İş Gücü Danışmanlığı Liderliğine Ersin Yıldırım atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EY, Türkiye'deki üst yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şubat ayı itibarıyla EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Şirket Ortaklığı ve İş Gücü Danışmanlığı Liderliği atanan Yıldırım, yeni görevinde özellikle organizasyon, kültür ve iş gücü danışmanlığı alanlarına odaklanacak.

Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden mezun olan Ersin Yıldırım, kariyer hayatına 2011'de Willis Towers Watson'da danışmanlık ve iş gücü süreçleri alanında iş analisti olarak başladı.

Yıldırım, 2013 yılında Korn Ferry'de Ürünleştirilmiş Hizmetler Takım Lideri olarak görev almasıyla beraber, farklı sektörlerde yerel ve uluslararası birçok şirkete iş gücü stratejilerine yönelik içgörüler sunarak çalışmalar gerçekleştirdi.

EY Türkiye bünyesine katılmadan önce, Koç Holding'de grup proje yöneticisi olarak çalışan, İK ve değişim yönetimi projelerinin sorumluluğunu üstlenen Yıldırım, Koç Topluluğu şirketleri için çeşitli İK ve değişim yönetimi projelerinin de sorumluluğunu üstlendi.

"Ersin Yıldırım'ın şirketimize katma değer sağlayacağına gönülden inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, 40 yılı aşkın tecrübelerini, yönetim kadrolarına dahil ettikleri isimlerle güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Küresel ve yerel şirketlerde önemli pozisyonlarda görev alarak başarılı işlere imza atan Ersin Yıldırım ile EY Türkiye bünyesinde çalışmaktan mutluluk duyuyor, şirketimize katma değer sağlayacağına gönülden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Başkanı Gökhan Gümüşlü de alanında deneyimli yöneticilerle hizmetlerine duyulan güveni artırdıklarını bildirdi.

Gümüşlü, "Ersin Yıldırım'ın uzun yıllara dayanan tecrübesi ve derin bilgi birikimiyle, EY olarak sahip olduğumuz değerleri genişleteceğine, şirketlerin organizasyon, kültür ve iş gücü alanlarına yönelik çözüm odaklı yaklaşımlar sunacağına ve daha iyi bir çalışma dünyası oluşturmamıza katkı sağlayacağına dair inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ersin Yıldırım Edebiyat Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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