EY Dijital Ev Araştırması yayımlandı

Uluslararası danışmanlık hizmetleri şirketi Ernst & Young (EY), Dijital Ev Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital yayın platformlarında fiyat hassasiyeti önemini korurken, kullanıcılar daha fazla değer arıyor.

EY, dünya genelinde hızla büyüyen dijital yayın platformlarını ve aboneliklerde değişen tüketici davranışlarını mercek altına almak amacıyla küresel çapta 20 bin 500 dijital platform kullanıcısıyla araştırmaya gerçekleştirdi.

Araştırmaya göre, hanelerin yüzde 59'u dijital yayın platformlarının yıllık fiyat artışlarından endişe duyuyor ve yüzde 58'i bunu "makul olmayan" ödeme artışları olarak değerlendiriyor. Araştırmada, hizmet sağlayıcıların fiyatlandırma gücünü garanti olarak görmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Aylık ücretli aboneliklerde büyüme hızının yavaşlamasına rağmen aboneliklerin dünya genelinde 2029 yılında 2 milyar seviyesini aşması öngörülüyor. Rekabetin yoğunlaştığı ortamda haneler birden fazla platforma abone olmayı sürdürürken, katılımcıların yüzde 37'si ödeme yaptıkları platform sayısını azaltmak istiyor.

Bu yıl yayın hizmeti kullanan hanelerin yüzde 38'i bir platformu iptal etmiş durumda veya etmeyi planlıyor. Geçen yıl yüzde 35 seviyesinde tespit edilen bu orandaki iptallerin başlıca nedeni tasarruf motivasyonu olurken, içerik kaybı (yüzde 12) ve diğer platformlara yönelme (yüzde 12) gibi faktörler de öne çıkıyor.

Kullanıcılar abonelik kararlarında daha seçici davranıyor

Yeni bir abonelik değerlendirilirken, uygun fiyat belirleyici faktör olmaya devam ediyor. Maliyet dışındaki kriterlerin de hızla önem kazanması, araştırmada dikkat çekici noktalar arasında yer alıyor. Buna göre kullanıcılar, belirli içeriklere erişimi (yüzde 37), geniş bir içerik kütüphanesini (yüzde 33) ve orijinal ya da özel içerikleri (yüzde 28) abonelik kararlarında daha çok dikkate alıyor.

Araştırma, abonelik ve iptal döngüsünün giderek daha bilinçli bir tüketim modeline dönüştüğünü ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 38'i daha önce iptal ettiği bir yayın platformuna yeniden abone olduğunu belirtirken, yüzde 42'si abone olduktan sonra iptali nadiren düşündüğünü ifade ediyor.

Yüzde 19'luk bir kesim telekom bağlantı paketleri üzerinden abone olduğu için platform bazlı karar vermiyor. Geriye kalan yüzde 39'luk kesim ise "abone ol, izle, iptal et, yeniden abone ol" döngüsünü bilinçli bir tüketim stratejisi olarak benimsiyor. Tüketicilerin yüzde 56'sı abonelik ve iptal gibi süreçler olmadan, içerik tüketmenin daha zahmetsiz hale getirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Yapay zeka, görsel efektlerden optimizasyona kadar içerik deneyimlerinde çok yönlü bir rol oynuyor. Araştırmaya göre, yapay zeka destekli içerik deneyimlerine yönelik ilgi artarken, kullanıcılar aynı zamanda daha fazla şeffaflık talep ediyor.

Ankete katılanların yüzde 39'u yapay zeka destekli içerik yönetiminin faydalı olacağını düşünürken, katılımcıların yüzde 71'i yapay zekayla üretilen içeriklerin açıkça etiketlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Dijital yayın platformlarının bu beklentilere yanıt verebilmesi için hem içerik stratejilerini hem de müşteri etkileşim modellerini yeniden kurgulaması, önem taşıyor. Spor yayınları ve yapay zeka destekli içerik yönetimi gibi alanların, doğru yatırımlarla önemli fırsatlar sunduğu da belirtiliyor.

"Dijital yayın platformlarında rekabet artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı ve Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Sektör Lideri Emre Beşli, müşteri beklentilerinin ve teknolojinin hızla geliştiği bir ortamda, dijital yayın platformu ekosisteminin günden güne büyüdüğünü ve rekabetin artmaya devam ettiğini belirtti.

Araştırma sonuçlarının, kullanıcıların yalnızca uygun fiyat değil, aynı zamanda kaliteli, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş içerik deneyimi beklediğini gösterdiğini aktaran Beşli, şunları kaydetti:

"Yayın platformlarının bu beklentilere yanıt verebilmesi için hem içerik stratejilerini hem de müşteri etkileşim modellerini yeniden kurgulaması, kritik önem taşıyor. Tüketicinin güvenini kazanmak ve müşteri sadakatini artırmak için şeffaflık, esneklik ve değer odaklı yaklaşımlar her zamankinden daha belirleyici oluyor. Örneğin, tüketicilerin çoğunluğu yapay zekayla üretilen içeriklerin açıkça etiketlenmesini istiyor. Yayın platformlarının, paket çözümlerle daha fazla değer sunmaya, içerik kütüphanelerini düzenli olarak güncellemeye ve hizmeti bırakma sinyalleri veren kullanıcıları erken aşamada tespit ederek müşteri deneyimini iyileştirmeye odaklanması önem taşıyor."