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Alman kimya şirketi Evonik 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

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Almanya merkezli kimya şirketi Evonik Industries, artan uluslararası rekabet ve zayıf ekonomik büyüme nedeniyle maliyet azaltma programını uzatarak 2027-2029 arasında küresel çapta 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Almanya merkezli kimya şirketi Evonik Industries, artan uluslararası rekabet ve zayıf ekonomik büyüme karşısında maliyet azaltma programını uzatarak 2027-2029 yılları arasında dünya genelinde 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Evonik Industries tarafından yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu ve sosyal ortakların mutabakata vardığı yeni yapısal tedbirler, küresel ölçekteki tüm iş ve yönetim birimlerini kapsayacak.

Ekim 2023'te başlatılan ve 2026 sonuna kadar yaklaşık 2 bin 800 pozisyonun ortadan kaldırılmasını öngören mevcut verimlilik programı, alınan yeni kararla 2029 sonuna kadar uzatıldı.

Bu kapsamda yapılacak 3 bin 200 kişilik yeni istihdam azaltımının 2 bin 150'si şirketin merkez pazarı olan Almanya'daki pozisyonları kapsayacak.

Alman şirket, artan verimlilik, dijitalleşme ve dış kaynak kullanımı yoluyla ciddi bir tasarruf potansiyeli öngörürken, operasyonların bir kısmını yurt dışına taşıma seçeneklerini de değerlendirdiğini açıkladı.

"Uluslararası rekabet giderek sertleşiyor"

Evonik Industries Üst Yöneticisi (CEO) Christian Kullmann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Küresel siyasi durum belirsizliğini koruyor ve ekonomik büyüme kalıcı olarak zayıf seyrediyor. Aynı zamanda uluslararası rekabet giderek sertleşiyor. Bu ortamda daha güçlü olmak zorundayız. Kaderimiz kendi elimizde ve fırsatlarımızı değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
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