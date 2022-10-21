Evinde bu eski telefonlardan olanlar dikkat! Zengin olabilirsiniz

Teknoloji sektörü sürekli kendini yenilerken, bugün alınan bir cihaz 3-5 ay içinde popülaritesini kaybediyor. En çok telefon değiştirilen ülkelerden biri olan Türkiye'de vatandaşlar yeni modeli alırken, eski telefonunu ya satıyor ya da kenara köşeye atıyor. Ancak son dönemde eski telefonlara ciddi para verenler ver. Bu hafta açılmamış birinci nesil bir iPhone için 39 bin dolar yani 725 bin TL ödendi. İşte en çok rağbet gören eski telefonlar ve satış fiyatları.

Teknoloji her geçen gün kendini yenilerken, kullandığımız cihazlar da bir süre sonra popülaritesini ne yazık ki kaybediyor. Dev şirketler sürekli yeni modelleri piyasa sürerek, teknoloji tutkunlarını da yeniliğe davet ediyor.

ESKİ TELEFON MODASI BAŞLADI

Bugün alınan bir telefonun 3-5 ay içinde yeni modeli çıkıyor. Hal böyle olunca da eski telefonlar raflara kaldırılıyor. Ancak şimdi öyle bir moda var ki, bir grup eski telefonların peşine düşmüş durumda.

CİDDİ PARALAR VERİLİYOR

Evlerde unutulan eski telefonunuzu satarak para kazanmanız mümkün. Üstelik ciddi paralar verenler var. Bu hafta bir teklif sahibi, açılmamış birinci nesil bir iPhone için orijinal fiyatının 50 katından fazla olan 39.000 $ (725 bin TL) ödedi.

İşte en çok rağbet gören eski telefonlar ve satış fiyatları: