Okullar açılınca ikinci el ve spot eşya satan mağazalara nur yağdı

Üniversitelerin açılması ile beraber yaşadıkları şehirden başka bir şehre eğitim almaya giden öğrenciler, ikinci el ve spot eşya satan mağazalara akın ediyor. İkinci el eşya satan esnaf, öğrenciler sayesinde fiyatların artmasını bekliyor.

Üniversitelerin açılmasının ardından yurtlarda kalmak yerine ev tutmayı tercih eden üniversiteliler her sene ikinci el ve spot eşya satan esnafın yüzünü güldürüyor. 50 bine yakın üniversite öğrencisinin bulunduğu Kütahya'da esnaf, Dumlupınar Üniversitesi'nin açılmasını dört gözle bekliyor.

ÖĞRENCİLER İKİNCİ EL EŞYA TERCİH EDİYOR

Kütahya'nın Balıklı Mahallesi'ndeki ikinci el eşyacılar ve spotçular, Dumlupınar Üniversitesinin açılmasına sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlayarak öğrencileri beklemeye başladı. Kiralık ev tutan öğrencilerin ilk tercihi spotçu ve ikinci el eşyacılar oluyor.

FİYATLAR PİYASAYA GÖRE ÇOK UCUZ

Çamaşır makinası ve buzdolaplarının bin 500 lira, çekyatların 300 liradan başladığını söyleyen Kütahyalı ikinci el esnafı Hasan Hüseyin Kıyak, "Biz ikinci el esnafı olarak hazırları tamamladık. Öğrencilerimiz geldiklerinde her türlü malzememiz hazır durumda şu anda. Buzdolabından, çamaşır makinasından, baza, yatak, ocak, halısına kadar öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını hazır duruma getirdik. Fiyatlarımız ise piyasaya göre oldukça uygun, buzdolabı çamaşır makinası bin 50 liradan, çekyatlarımız ise 300 liradan başlıyor ve senesine ve durumuna göre değişiyor. Baza, yatak, başlık bin liradan başlıyor takımı. Bir öğrencinin ortalama 6 bin ila 7 bin liraya tüm ihtiyaçlarını karşılayarak bizden evini kurar. Bu sayı 2,3,4 kişi oldukça kişi başına olan fiyat daha da düşer tabi ki" dedi.

5 LİRALIK KOLTUK 500 LİRA

Çarşıda fiyatların mağazalara oranla oldukça uygun olduğuna dikkat çeken ikinci el esnafı İsmail İmar, "Çarşımıza öğrenciler gelmeye başladı. Gelen arkadaşlarımıza da yardımcı olmaya çalışıyoruz, fiyatlarımız oldukça uygun. Dışarıda mağazalarda da 5 bin lira olan koltukları biz burada daha uygun fiyata biz 500-600 liradan satıyoruz, nakliye ve taşımasını da yapıyoruz. Çarşımıza gelen arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Ev kurma telaşına düşen öğrenciler ve veliler ise fiyatların geçtiğimiz yıllara oranla arttığını ancak sıfır eşya almaktansa ikinci el eşyaların daha ekonomik olduğunu için spotçuları tercih ettiklerini söylediler.