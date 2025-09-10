Haberler

Ev almak için altın bozdurmaya gitti, kuyumcudan aldığı cevapla şoke oldu

Ev almak için altın bozdurmaya gitti, kuyumcudan aldığı cevapla şoke oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ev almak için altınlarını bozdurmak isteyen bir vatandaş, kuyumcuda hayatının şokunu yaşadı. Altınlarından birinin 22 ayar olması gerekirken düşük ayar çıktığı ortaya çıktı. Vatandaş, "O kadar para verdim, tasarruf ettim. Helal olmasın" diyerek tepkisini dile getirdi.

Altın yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam etse de piyasada sahtecilik vakalarının artması dikkat çekiyor. Uzmanlar, altın satın alırken merdiven altı üretimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

EV ALMAK İÇİN BOZDURDU, ŞOK YAŞADI

ATV Haber'e konuşan bir kuyumcu, müşterisinin ev almak için getirdiği altınlardan birinin görüntüsünden şüphelendiğini ve kontrollerde ayarının düşük çıktığını belirtti. Kuyumcu, "22 ayar olması gerekirken daha düşük ayar çıktı. Bu altını almadık" dedi. Altınlarını bozdurmak isteyen vatandaş ise yaşadığı hayal kırıklığını, "O kadar para verdim, tasarruf için dişimden tırnağımdan artırdım. Helal olmasın diyorum" sözleriyle dile getirdi.

MERDİVEN ALTI ÜRETİME DİKKAT

Kuyumcu Abdurrahman Yel, özellikle yeni açılan ve güvenilirliği olmayan işletmelere karşı uyararak "Eski bir esnaf olduğuna bakmak lazım. Merdiven altı çeyrek, yarım, gram altın satışı yapılıyor. 22 ayar gibi görünüp aslında 20 ya da 18 ayar olabiliyor. Renk farkı anlaşılmıyor, işin uzmanı değilseniz ayırt etmek çok zor" ifadelerini kullandı.

GERÇEK ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlara göre sahte veya düşük ayar altını anlamak için:

  • Ses testi yapılabiliyor.
  • Mihenk taşı üzerinde sürtülerek ayarı ölçülüyor.

Altın piyasasında artan sahtecilik girişimlerine karşı vatandaşların güvenilir kuyumcuları tercih etmesi gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Sokakların karıştığı Fransa'da istihbarat birimlerinden ürküten tahmin! Sayı 100 bini aşacak

Avrupa ülkesini panikleten tahmin: Sayı 100 bini aşacak
TES hayata geçiyor! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak

Tarih belli oldu! Her ay tüm çalışanların maaşından kesilecek
5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

Bu sözler 5 yaşındaki çocuğa ait: Babam tuttu, dedem de annemi kesti
AVM'de etek altı görüntü çeken şahıs böyle yakalandı

Etek altı sapığı böyle yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkentte yeni nesil mezar anlayışı! İlgi hayli yüksek

Başkentte yeni nesil mezar anlayışı! İlgi hayli yüksek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.