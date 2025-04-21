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Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı

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Euro, yerel para birimleri karşısında güçlenmeye devam ediyor. Özellikle küresel ticaret savaşları kapsamında ABD ile Çin arasında tehditler artarken doların güçsüzleştiği piyasalarda euro yeni rekor kırarak 44 lirayı aştı. 15:00 itibariyle euro serbest piyasada 44.15'ten satılıyor. Bir rekor da gram altından geldi. Şu dakikalar gram altın, 4 bin 180 liradan satılıyor.

Son verilere göre Euro, tarihi bir rekor daha kırdı. Ticaret savaşlarının son etkisiyle ekonomi ve finans dünyasında büyük bir dikkatle takip edilen euro ilk kez 44 lirayı aştı.

EURO 44 LİRAYI AŞTI

Çin ile yaşanan gerilimin de etkisiyle dolar gerilerken euro yeni yatırımlarla değerleniyor. Euro yukarı yönlü yeniden ivmelenerek 44.15'e ulaştı. Cuma günü doların satış fiyatı 38,1770 lira, euronun satış fiyatı ise 43,6300 lira olmuştu.

ONS VE GRAM ALTIN DA REKOR KIRDI

Çin - ABD ticaret savaşı tüm dünyayı adeta kasıp kavururken, güvenli liman altın endişelerden besleniyor. Enflasyonda yükseliş beklentileri ile küresel ticaretin sekteye uğrayabileceği endişeleri fiyatların rekor üstüne rekor kırmasına neden oluyor. Bu sabah 3384 dolarla başlangıç yapan ons altın 15:00 itibariyle yeni bir rekora imza atarak 3 bin 405 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda gram altın da tarihi zirveye ulaşarak 4 bin 180 lira oldu.

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Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Veli:

Turklirasinin degeri yok ulkede develuasyon oluyor euro dolar fuze oldu turklirasida hep deger kaybediyor degeri yok ucun gidin almanya fransa amerikaya zengin olun zengin avrupa ulkeleri parasi degerli tl 1lira iken euro 44lira

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

padişahım çok yaşaaa :) bayrak inmedi ezan susmadi

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