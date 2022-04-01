EÜAŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satış tarifesi belirlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EÜAŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satış tarifesi belirlendi

AA - Oğuzhan Özsoy - Ekonomi
 - Güncelleme:
EÜAŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satış tarifesi belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satış bedelinin, kilovatsaat başına 31,8592...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satış bedelinin, kilovatsaat başına 31,8592 kuruş olmasına karar verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, EÜAŞ tarafından 1 Nisan'dan itibaren uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış bedeli, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına 31,8592 kuruş oldu. Bu bedelde, 1 Ocak'taki tarifeye göre değişikliğe gidilmedi.

Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise bu tutar kilovatsaat başına 200,0000 kuruş olarak uygulanacak. Söz konusu tutar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere 135,0000 kuruş olarak belirlenmişti.

AA / Oğuzhan Özsoy - Ekonomi

Enerji, Ocak, Eüa, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title