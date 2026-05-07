EÜAŞ ve TESAB "Lisansüstü Çalışmalar Günü" düzenledi

Elektrik Üretim AŞ ve Türkiye Elektrik Sanayi Birliği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, enerji sektörüne yönelik güncel araştırma başlıkları ve yenilikçi yaklaşımlar paylaşıldı. Katılımcılar akademik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) iş birliğiyle "EÜAŞ Lisansüstü Çalışmalar Günü" enerji sektöründen temsilcilerin katılımıyla düzenlendi.

TESAB'dan yapılan açıklamaya göre, programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, EÜAŞ Genel Müdürü Zafer Benli, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) Başkanı İsmail Hakkı Arıkan, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli ve Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) Genel Müdürü Necati Yamaç katıldı.

Etkinlikte ayrıca NDK, TENMAK, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) ve TÜNAŞ'tan üst düzey yöneticiler yer aldı.

Program kapsamında, EÜAŞ personeli tarafından tamamlanan 30'un üzerindeki lisansüstü çalışmanın bulguları katılımcılarla paylaşıldı.

Yüksek lisans ve doktora tezlerine dayanan çalışmalarda, enerji sektörüne yönelik güncel araştırma başlıkları ele alındı.

Poster formatında gerçekleştirilen sunumlarda, enerji alanına ilişkin yenilikçi yaklaşımlar ve uygulamaya dönük sonuçlar öne çıktı. Katılımcılar yürütülen akademik çalışmalar hakkında doğrudan bilgi aldı.

Etkinliğin, enerji yönetimi ile akademik dünya arasındaki bilgi paylaşımını güçlendirmeyi, çalışanlar arasındaki akademik etkileşimi artırmayı ve enerji alanındaki araştırmaların uygulamaya aktarılmasına katkı sunmayı amaçladığı belirtildi.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
